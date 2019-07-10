Видеохит: Робот на четырех лапах играет в пинг-понг 1 10.07.2019, 19:48

На самом деле, это было сделано не ради баловства.

Первоначально робот SpaceBok, напоминающий собаку, был создан для быстрого движения по пересеченной местности. Однако в процессе испытаний инженеры решили поиграть им в пинг-понг, и выглядит это чрезвычайно забавно. На самом деле, это было сделано не ради баловства. Исследователи установили SpaceBok сбоку на свободно плавающую платформу, чтобы имитировать среду невесомости в двух измерениях, пишет «Популярная механика».

Идея проекта заключалась в том, чтобы изменить современный подход к исследованию космических тел, таких как Луна или Марс. Инженеры надеются, что в будущем поколении роверов колеса, которые часто застревают в неровностях и трещинах, будут упразднены, а им на смену придут имитации ног. Сами ноги при этом позволят роверу подпрыгивать, чтобы эффективно преодолевать препятствия. «Наш эксперимент ставил своей целью выяснить, какой способ перемещения будет наиболее актуален в условиях низкой гравитации, например на Луне», рассказал один из авторов проекта, Хендрик Колвенбах.