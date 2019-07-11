Конституционный cуд одобрил «закон об отсрочках» 6 11.07.2019, 16:29

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Резонансный закон рассматривался без лишних глаз.

Конституционный суд одобрил закон "Об изменениях законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства", известный в обществе как "закон об отсрочках", передает Еврорадио.

"Закон поступил в суд и был рассмотрен. Общий итог: соответствует Конституции", — рассказал заместитель руководителя отдела организации судебных заседаний Конституционного суда Сергей Латушкин.

Резонансный закон, который широко обсуждался в обществе, рассматривался в ходе открытого заседания, но в письменной форме — без лишних глаз. Активистам отказали в том, чтобы наблюдать за процедурой.

Теперь закон будет передан на подпись Лукашенко. У него есть 14 дней на то, чтобы или подписать его, или вернуть для рассмотрения в парламент.

«Палата представителей» проголосовала за проект "закона об отсрочках" 26 и 28 июня. Перед этим общество за 10 часов собрало 10 тысяч подписей под петицией против документа.

Закон вводит более жёсткие правила призыва в белорусскую армию. Отсрочка на получение образования будет предоставляться молодым людям только один раз. Если человек не служит в армии без "законных на то оснований", его не примут на государственную службу и в некоторые силовые ведомства. "Уклонистам" будет ограничиваться выезд из Беларуси. А пожалуй единственное из нововведений, которое выглядит как положительная мотивация для службы в армии, — это время будет зачислено как работа по распределению.