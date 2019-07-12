Встреча каякера и трех китов стала хитом в Сети 12.07.2019, 18:46

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Эффектный видеоролик снят в норвежском фьорде.

51-летний Мортен Бьоркманн из города Тромсе на севере Норвегии был шокирован внезапным появлением трех огромных китов всего в нескольких метрах за его спиной, пишет «Популярная механика».

Эффектный видеоролик снят в норвежском фьорде недалеко от города Скервей. Бьоркманн посещал эти места на своем каяке последние несколько лет, но увидеть своими глазами китов ему посчастливилось впервые. После столь захватывающего приключения каякер сообщил, что был изрядно напуган, однако в то же время счастлив.