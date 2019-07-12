закрыть
12 июля 2019, пятница, 20:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Встреча каякера и трех китов стала хитом в Сети

  • 12.07.2019, 18:46
  • 1,530

Эффектный видеоролик снят в норвежском фьорде.

51-летний Мортен Бьоркманн из города Тромсе на севере Норвегии был шокирован внезапным появлением трех огромных китов всего в нескольких метрах за его спиной, пишет «Популярная механика».

Эффектный видеоролик снят в норвежском фьорде недалеко от города Скервей. Бьоркманн посещал эти места на своем каяке последние несколько лет, но увидеть своими глазами китов ему посчастливилось впервые. После столь захватывающего приключения каякер сообщил, что был изрядно напуган, однако в то же время счастлив.


популярное за неделю

Мнение

Неудобные вопросы к Лукашенко
Неудобные вопросы к Лукашенко Константин Скуратович
Страна с большого бодуна
Страна с большого бодуна Ирина Халип
Известны исходы парадов
Известны исходы парадов Виталий Портников
Футурошок
Футурошок Владислав Иноземцев