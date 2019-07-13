Скольких студентов и магистрантов коснeтся «закон об отсрочке»? 13.07.2019, 20:30

Анализ статистики.

«Закон об отсрочке» позволит забирать в армию парней из учебных заведений, если у них за плечами уже есть образование в ссузе или вузе. Dev.by заглянул в сборники Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси, чтобы узнать, какое количество студентов и магистрантов затронет закон.

На начало 2018-2019 учебного года в Беларуси было 268,1 тысячи студентов, из них 54,2 тысячи учились по сокращённой программе. По сокращённой программе учатся те, кто получает второе высшее, а также те, кто пришёл в вуз после ссуза. И те, и другие, по логике законопроекта, лишаются права на вторую отсрочку и могут быть призваны в армию со студенческой скамьи. Надо только отнять девушек (28,4 тысячи), и получим 25,8 тысячи потенциальных призывников. Хотя в этом числе, вероятно, «сидят» и заочники, которые могут быть призваны и по нынешнему законодательству.

Сколько из них технарей? Журналисты не обнаружили профильного деления внутри этой группы студентов, но из всех студентов Беларуси по профилю «техника и технологии» обучаются 21% (55,7 тысячи человек).

Допустим, закон одномоментно распространится не на всех студентов, а только на недавних абитуриентов. Сколько таких было на начало 2018-2019 учебного года? Выпускников ссузов на первом годе обучения было 11,6 тысячи (в том числе 5,9 тысячи — женщин), получающих второе высшее — 2,5 тысячи (в том числе 1,5 — женщин). Отнимем женщин — получим «группу риска» размером 6,8 тысячи человек.

Теперь оценим число магистрантов. На начало прошлого учебного года их было 14,7 тысячи, из них парней — 8,8 тысячи. Они — «группа риска». Меньше половины магистрантов (6,4 тысячи) учились за счёт бюджета, остальные — за счёт собственных средств.

По профилю «техника и технологии» учились 3,4 тысячи магистрантов, парней из них — 2,9 тысячи.

Больше всего магистрантов в возрастных группах от 20 до 26 лет, журналисты насчитали 7,3 тысячи магистрантов-парней призывного возраста. Остальные, около 1,5 тысячи, перешагнули отметку призывного возраста.

Посчитаем также число магистрантов, на которых закон может распространиться одномоментно. На начало прошлого учебного года магистрантов-первокурсников было 8,2 тысячи, в том числе 4,7 тысячи парней. По профилю «техника и технологии» было набрано 1,7 тысячи магистрантов-первокурсников, из них парней — 1,4 тысячи.

Итого по состоянию на начало прошлого учебного года под действие законопроекта гипотетически подпали бы 34,6 тысячи студентов и магистрантов. Большая часть из них — выпускники ссузов, которые продолжили обучение в вузах, меньшая — магистранты. На практике это число может быть меньше за счёт негодных и тех, кто уже вышёл из призывного возраста, но оно может и увеличиться за счёт тех, кто обучается за границей.

Если бы закон был подписан и распространился на поступающих в прошлом году, под него подпали бы порядка 11,5 тысячи человек, в том числе 6,8 тысячи студентов, обучающихся по сокращенной программе, и 4,7 тысячи магистрантов.