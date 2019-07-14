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Диетологи назвали вкусный продукт для быстрого похудения

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  • 14.07.2019, 18:45
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Он редко фигурирует в рекомендациях cпециалистов.

Между тем, польза от него неимоверная — помогает и похудеть, и способствует профилактики ряда заболеваний.

Как поведала кандидат медицинских наук Елена Ливанцова, диетолог, грибы являются отменными продуктами для похудения. В них идеально все: растительный белок, отсутствие холестерина, пищевые волокна. Это делает грибы отличным элементом меню для людей, страдающих ожирением, диабетиков, и вообще для питания и укрепления организма, пишет Мed2.

Помимо похудения, грибы обладают свойствами укреплять нервную систему, костную ткань, мышцы и сосуды. Все это способствует профилактике гипертонии, остеопороза, анемии. Наличие витаминов B и C, калия, фосфора, кальция и железа помогает похудеть проще, сохраняя полученный результат. Кроме того, грибы снижают уровень сахара в крови, что помогает и диабетикам, и людям, стремящимся сбросить лишние килограммы.

Есть еще один приятный бонус, это профилактика рака. Грибы содержат в себе особый белок лектин, который уничтожает раковые клетки.

Ливанцова разрешает есть в день до 150 граммов грибов без вреда для здоровья. Но есть нюанс — лучше не употреблять дикие грибы, произрастающие вблизи трасс, так как они впитывают в себя вредные ядовитые вещества.


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