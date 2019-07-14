Где на Земле можно найти лунные ландшафты

Где на Земле можно найти лунные ландшафты2
- 14.07.2019, 19:58
Чтобы увидеть лунные пейзажи, не обязательно преодолевать 384 тысячи километров.
В этом году исполняется 50 лет со дня приземления «Аполлона-11» — американского пилотируемого космического корабля серии «Аполлон», в ходе полета которого 16—24 июля 1969 года жители Земли впервые в истории совершили посадку на поверхность другого небесного тела — Луны, пишет «Вокруг света».
Прошло полвека, и эксперты полагают, что скоро мы сможем бронировать коммерческие космические полеты. А пока, почему бы не увидеть лунный пейзаж на собственной планете? Вот 5 мест, где вы можете это сделать.
Барденас-Реалес, Наварра, Испания
Этот красивый и причудливый природный парк может показаться вам знакомым, ведь он был фоном для «Игры престолов» и фильма про Джеймса Бонда «И целого мира мало». Этот полупустынный ландшафт находится в часе езды от города Памплона, а его извилистые скальные образования являются результатом миллионов лет ветровой и дождевой эрозии.
На территории Барденас-Реалес есть три основных пешеходных маршрута, самый длинный и живописный — El Fraile. По нему можно подняться на 200 метров над дном ущелья и полюбоваться захватывающим пейзажем, усыпанным валунами.
Валье-де-ла-Луна (Лунная долина), пустыня Атакама, Чили
Ни одно место на Земле не похоже на Луну больше, чем чилийская Валье-де-ла-Луна (Лунная долина), которая находится в Атакаме — одной из самых сухих пустынь мира. В долине практически нет дождей, отсюда и драматический ландшафт из высохших озер, обточенных ветром скал и запыленных гор.
Ландшафт Валье-де-ла-Луна настолько напоминает лунный, что ученые протестировали здесь несколько прототипов луноходов.
Пустыня Пиннаклс, Западная Австралия
Тысячи известняковых сооружений, разбросанных по пустыне Пиннаклс, сформировались 25 000 лет назад, когда богатый известняками песок и древние морские раковины превратились в мелкий порошок и унеслись внутрь страны прибрежными ветрами.
Карьер Румму, Румму, Эстония
Когда-то использовавшийся для добычи известняка, этот эстонский карьер был заброшен в 90-х годах. Насосы, которые откачивали большую часть воды, отключили, что привело к затоплению всей территории.
Впоследствии в заброшенных зданиях была советская тюрьма (рабочая сила шахты состояла в основном из заключенных), и сегодня карьер Румму популярен среди дайверов, которые приезжают исследовать затонувшие тюремные блоки.
Парк Гоблин-Вали, штат Юта, США
Форма скальных образований парка Гоблин-Вали, известная как худу, является результатом различной твердости песчаника. Именно по этой причине район был когда-то известен как Грибная долина. Это имя ему дал бизнесмен Артур Чаффин, который провел в парке обширные исследования после того, как наткнулся на него в двадцатых годах ХХ века.
Парк стал фоном для культовой американской научно-фантастической комедии «В поисках Галактики» («Galaxy Quest»).