Где на Земле можно найти лунные ландшафты 2 14.07.2019, 19:58

Фото: vokrugsveta.ua

Чтобы увидеть лунные пейзажи, не обязательно преодолевать 384 тысячи километров.

В этом году исполняется 50 лет со дня приземления «Аполлона-11» — американского пилотируемого космического корабля серии «Аполлон», в ходе полета которого 16—24 июля 1969 года жители Земли впервые в истории совершили посадку на поверхность другого небесного тела — Луны, пишет «Вокруг света».

Прошло полвека, и эксперты полагают, что скоро мы сможем бронировать коммерческие космические полеты. А пока, почему бы не увидеть лунный пейзаж на собственной планете? Вот 5 мест, где вы можете это сделать.

Барденас-Реалес, Наварра, Испания

Этот красивый и причудливый природный парк может показаться вам знакомым, ведь он был фоном для «Игры престолов» и фильма про Джеймса Бонда «И целого мира мало». Этот полупустынный ландшафт находится в часе езды от города Памплона, а его извилистые скальные образования являются результатом миллионов лет ветровой и дождевой эрозии.

Фото: vokrugsveta.ua

На территории Барденас-Реалес есть три основных пешеходных маршрута, самый длинный и живописный — El Fraile. По нему можно подняться на 200 метров над дном ущелья и полюбоваться захватывающим пейзажем, усыпанным валунами.

Валье-де-ла-Луна (Лунная долина), пустыня Атакама, Чили

Ни одно место на Земле не похоже на Луну больше, чем чилийская Валье-де-ла-Луна (Лунная долина), которая находится в Атакаме — одной из самых сухих пустынь мира. В долине практически нет дождей, отсюда и драматический ландшафт из высохших озер, обточенных ветром скал и запыленных гор.

Фото: vokrugsveta.ua

Ландшафт Валье-де-ла-Луна настолько напоминает лунный, что ученые протестировали здесь несколько прототипов луноходов.

Пустыня Пиннаклс, Западная Австралия

Фото: vokrugsveta.ua

Тысячи известняковых сооружений, разбросанных по пустыне Пиннаклс, сформировались 25 000 лет назад, когда богатый известняками песок и древние морские раковины превратились в мелкий порошок и унеслись внутрь страны прибрежными ветрами.

Карьер Румму, Румму, Эстония

Когда-то использовавшийся для добычи известняка, этот эстонский карьер был заброшен в 90-х годах. Насосы, которые откачивали большую часть воды, отключили, что привело к затоплению всей территории.

Фото: vokrugsveta.ua

Впоследствии в заброшенных зданиях была советская тюрьма (рабочая сила шахты состояла в основном из заключенных), и сегодня карьер Румму популярен среди дайверов, которые приезжают исследовать затонувшие тюремные блоки.

Парк Гоблин-Вали, штат Юта, США

Форма скальных образований парка Гоблин-Вали, известная как худу, является результатом различной твердости песчаника. Именно по этой причине район был когда-то известен как Грибная долина. Это имя ему дал бизнесмен Артур Чаффин, который провел в парке обширные исследования после того, как наткнулся на него в двадцатых годах ХХ века.

Фото: vokrugsveta.ua

Парк стал фоном для культовой американской научно-фантастической комедии «В поисках Галактики» («Galaxy Quest»).