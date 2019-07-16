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У берегов Британии нашли медузу размером с человека

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  • 16.07.2019, 9:26
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В прибрежных водах графства Корнуолл дайверы обнаружили аномально большую бочковую медузу.

Ныряльщики оставались рядом с гигантским животным в течение часа, прежде чем оно уплыло, сообщает Guardian.

«Я никогда не видела такой большой медузы. Мы видели несколько меньших медуз на прекрасном рифе неподалеку, а затем из темноты вышла эта огромная, красивая медуза. Вы просто посмотрите дважды и спросите себя, действительно ли она длиной полтора метра», — сказала Лиззи Дейли, биолог, которая видела существо возле Фалмута.

Дейли и оператор подводной камеры, Дэн Эбботт, ныряли в Фалмуте в рамках онлайн-проекта «Неделя дикого океана» и оставались с необычно большим полупрозрачным животным в форме колокола около часа, прежде чем медуза уплыла.

Бочковая медуза является самой крупной из тех, которые обитают в британских водах. Данный вид может весить до 35 кг, но для человека совершенно не опасен. Дайверы подчеркнули, что они не были удивлены поведением животного.

«У него очень слабый укус, и медуза не представляет угрозы для людей — некоторые люди даже не чувствуют этого. Многие люди сразу будут обеспокоены, но это не опасно. Это величественное существо», — сказала Лиззи Дейли.

Доктор Мишель Кирнан из Морской биологической ассоциации в Плимуте сказал, что мало что известно о образе жизни бочковых медуз, в том числе о том, где живут их молодые особи, и об их движениях во власти ветров и течений.


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