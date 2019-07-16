Ученые: Деревенские дети умнее городских 14 16.07.2019, 19:49

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Иллюстрационное фото

Такое открытие сделали сотрудники Калифорнийского университета.

Дети, живущие в сельской местности, демонстрируют более высокий, чем у своих городских ровесников, интеллект. Такое открытие сделали сотрудники Калифорнийского университета, сообщает сетевое издание Planet Today.

Исследователи считают, что более высокая степень интеллектуального развития, наблюдаемая у деревенских детей, объясняется в целом более благоприятной экологической обстановкой, характерной для сельской местности.

«Мы считаем, что все дело в экологических факторах. Например, если сосредоточиться на таком факторе загрязнения, как мелкодисперсные частицы РМ10, то окажется, что они могут провоцировать более чем серьезный вред для растущего организма ребенка», — говорят американские ученые.

Мелкие загрязняющие частицы начинают воздействовать на ребенка еще тогда, когда он находится в материнской утробе — то есть, еще до фактического появления на свет.

«Загрязняющие агенты в целом негативно влияют на здоровье детей, поэтому их вклад в снижение интеллекта несовершеннолетних жителей городов следует рассматривать в контексте проблемы в общем», — отмечают исследователи.

Однако единого и на 100 процентов достоверного объяснения для наблюдаемого феномена пока нет, так что разобраться в причинах более высокого интеллекта сельских детей еще только предстоит.