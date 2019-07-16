Польша снижает налогообложение частных лиц 2 16.07.2019, 22:02

1,337

Ставка подоходного налога с физических лиц в Польше снизится с 1 октября.

Правительство Польши одобрило законопроекты, предполагающие снижение налога на доходы физических лиц с 18 на 17 процентов. Одновременно повышается налоговая база.

Администрация премьер-министра Польши сообщила, что новые законы вступят в силу с 1 октября этого года.

Ранее планировалось ввести их с начала следующего года. Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил в эфире Польского Радио, что снижение подоходного налога выгодно для 25 миллионов граждан, а также экономики страны.

«Эти деньги останутся в кошельках граждан и будут влиять не только на улучшение уровня жизни поляков, но также будут положительно воздействовать на экономику страны и госфинансы», - заявил польский вице-премьер Яцек Сасин.