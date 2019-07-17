Посольство РФ: Двум россиянам предъявлено обвинение по делу о взрывах 3 июля 5 17.07.2019, 10:18

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В СК Беларуси не подтверждают эту информацию.

Cледствие предъявило обвинение двум гражданам России, арестованным по делу о взрывах фейерверочных изделий во время праздничного салюта в Минске 3 июля. Об этом ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь посольства РФ в Беларуси Сергей Аряев.

«Обвинение предъявлено. Продолжаются следственные действия», - отметил пресс-секретарь посольства.

В Следственном комитете не подтвердили данную информацию. «Мы пока можем сказать, что расследование продолжается», - сказал официальный представитель ведомства Сергей Кабакович.

В результате взрыва фейерверочных изделий во время праздничного салюта в Минске 3 июля погибла женщина, 10 человек получили ранения. По данным Минобороны Беларуси, салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО «Пиро-Росс» (г. Сергиев Посад).