Посольство РФ: Двум россиянам предъявлено обвинение по делу о взрывах 3 июля

Посольство РФ: Двум россиянам предъявлено обвинение по делу о взрывах 3 июля5
- 17.07.2019, 10:18
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В СК Беларуси не подтверждают эту информацию.
Cледствие предъявило обвинение двум гражданам России, арестованным по делу о взрывах фейерверочных изделий во время праздничного салюта в Минске 3 июля. Об этом ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь посольства РФ в Беларуси Сергей Аряев.
«Обвинение предъявлено. Продолжаются следственные действия», - отметил пресс-секретарь посольства.
В Следственном комитете не подтвердили данную информацию. «Мы пока можем сказать, что расследование продолжается», - сказал официальный представитель ведомства Сергей Кабакович.
В результате взрыва фейерверочных изделий во время праздничного салюта в Минске 3 июля погибла женщина, 10 человек получили ранения. По данным Минобороны Беларуси, салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО «Пиро-Росс» (г. Сергиев Посад).