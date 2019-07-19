Палата представителей США приняла закон о двукратном повышении минимальной зарплаты 19.07.2019, 9:44

1,216

Минимальная оплата труда повышается до 15 долларов в час.

В Палате представителей Конгресса США приняли законопроект о повышении федерального минимума заработной платы более чем в два раза, с нынешних 7,25 до 15 долларов в час. В последний раз уровень минимальной зарплаты на федеральном уровне в США повышали десять лет назад, в 2009 году. Теперь законопроект должны рассмотреть в Сенате, сообщает «Голос Америки».

Законопроект предусматривает постепенное повышение минимального уровня зарплаты на федеральном уровне до 15 долларов в час в течение ближайших шести лет. Кроме того, существенно повысится зарплата американцев, получающих чаевые – к примеру, официантов и барменов. Уровень минимальной оплаты труда в этом случае будет повышен с нынешних 2,13 доллара в час до все тех же 15 долларов.

При голосовании мнения законодателей разделились по партийной линии. Законопроект поддержали только трое республиканцев. В общей сложности за повышение минимальной зарплаты проголосовал 231 законодатель, 199 конгрессменов высказались против, среди противников идеи оказались шестеро демократов.

Хотя законопроект поддержало подавляющее большинство членов Демократической партии, некоторые демократы несколько скептично настроены в отношении этой инициативы. Демократы Том Охаллеран и Стефани Мерфи представили поправку, которая обязывает Счетную палату отслеживать эффекты постепенного повышения зарплаты и сообщать о них законодателям. Эти данные будут учитываться при постепенном повышении уровня оплаты труда. Поправка была принята – ее поддержали 248 конгрессменов, против проголосовал 181 законодатель.

Республиканцы выступают против этой инициативы – по их словам, увеличение зарплат может остановить рост американской экономики. Стив Скализ, секретарь республиканского меньшинства в Палате представителей, заявил, что законопроект «уничтожит миллионы рабочих мест». В отчете Бюджетного управления Конгресса говорится, что в случае принятия закона работу могут потерять от 1 до 3 млн американцев. Однако не все эффекты будут негативными: все то же Бюджетное управление считает, что зарплата в итоге повысится у 30 млн жителей США, 1 млн человек преодолеют черту бедности.

Республиканцы, контролирующие Сенат, пока не выразили готовность поддержать законопроект, одобренный нижней палатой Конгресса. Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл задался вопросом о том, зачем «нужно угнетать экономику во время экономического бума». В интервью Fox Business Network Макконнел заявил, что он не позволит вынести законопроект на всеобщее голосование.