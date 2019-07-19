Глава МИД Польши: У нас есть традиция толерантности, которую мы хотим перенести в международные отношения 19.07.2019, 11:09

Яцек Чапутович

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Яцек Чапутович выступил на конференции в Вашингтоне.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время своего визита в Вашингтон принял участие в конференции, посвященной свободе вероисповедания, которую организовал Государственный департамент США, сообщает «Радио Польша».

Выступая в дебатах, а также на встрече с журналистами глава польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Польше на протяжении веков предоставляла убежище различным религиозным группам – православным, мусульманским татарам и евреям.

«У нас есть традиция религиозной толерантности, которую мы хотим перенести в сферу международных отношений», - сказал глава МИД Польши.

Яцек Чапутович напомнил, что по инициативы Польши день 22 августа оглашен Международный днем памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений. В этот день в Совете безопасности ООН Польша организует дебаты на тему ситуации свободы вероисповеданий в мире.

«Речь идет о том, чтобы не забыть жертв насилия на религиозной почве, так о них часто забывают, и нести помощь людям, которые пережили такие репрессии», - подчеркнул глава польской дипломатии.

В завершение конференции представители 29 стран подписали декларацию, в который призвали правительства всех мировых государств уважать право выбора каждого человека, а также право практиковать религию или не исповедовать религию.