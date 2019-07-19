Россия отказалась компенсировать Беларуси налоговый маневр 13 19.07.2019, 11:23

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МИД России назвал разговоры на эту тему «некорректными».

«Налоговый маневр» — это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было «компенсации». Речь о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проводимого в России «налогового маневра». Данный вопрос — в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно», — заявил в интервью РИА «Новости» замглавы МИД России Григорий Карасин.

Напомним, Минск предлагает Москве компенсировать потери в связи с проведением в РФ налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Беларусь оценивает свои потери в 2019 году на уровне 383 млн долларов при цене барреля нефти 70 долларов за баррель. В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10,8 млрд долларов.

Тема налогового маневра активно обсуждалась в конце прошлого года. Тогда Лукашенко заявил, что Россия обещала компенсировать потери от налогового маневра, а правительство РФ сообщило, что договоренностей с Минском о компенсации не было. Предполагалось, что эту тему могут обсудить на встрече президента Беларуси и России на Форуме регионов в Санкт-Петербурге, но никаких заявлений по этому вопросу не было.

«О компенсации за грязную нефть пока говорить преждевременно»

Григорий Карасин также отметил, что вопрос о компенсации Минску из-за попадания некондиционной нефти в нефтепровод «Дружба» прорабатывается, поэтому говорить о деталях, в том числе о размере возможной компенсации, пока преждевременно.

«В настоящее время продолжается работа по урегулированию ситуации с попаданием некондиционной нефти в магистральный нефтепровод «Дружба». Соответствующие усилия с российской стороны координируют Минэнерго России и ПАО «Транснефть». Вопрос о компенсации также находится в стадии рассмотрения, поэтому говорить о конкретных деталях пока преждевременно», — сказал Карасин.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. В итоге поставки нефти на два белорусских НПЗ были ограничены. Чистая нефть стала поступать на границу Беларуси по нефтепроводу «Дружба» 2 мая. В настоящее время власти Беларуси и РФ пытаются посчитать и согласовать сумму ущерба.