Зараженная хлором нефть хлынет на российские НПЗ 1 19.07.2019, 11:45

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Минэнерго РФ одобрило план.

Минэнерго России одобрило план решения проблемы с сотнями тысяч тонн зараженной хлором нефти, от которой отказались европейские покупатели и которую «Транснефть» была вынуждена откачать обратно на территорию РФ, пишет finanz.ru.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли, на следующей неделе трубопроводная монополия начнет подмешивать грязную нефть к чистой и направит этот поток в том числе на российские НПЗ.

Переработку нефтяной смеси с хлорорганикой доверят заводам в центральной части России, включая Московский НПЗ, Киришинефтеоргсинтез и НОРСИ, говорят источники Reuters.

Повышенное содержание хлора сохранится по крайней мере до середины 2020 года, а может затянуться и до 2021-го. Часть объемов будет направлена на экспорт через порты Приморска, Новороссийска и Усть-Луги.

В результате смешивания содержание хлора хотя и останется в рамках ГОСТа и техрегламента ЕАЭС (не более 6 частей на миллион), все же в разы превысит европейские стандарты (не более 1 ppm). В Приморске и Новороссийские это будет 5 ppm, в Усть-Луге - 3,5 ppm.

Нефтяников предложенная «Транснефтью» схема не устроила: на экспорт зараженное сырье придется продавать со значительной скидкой, а российским НПЗ потребуются дополнительные технические решения, чтобы избежать риска коррозии и поломки оборудования.

Сейчас компании продумывают альтернативные варианты решения проблемы, которые они хотят предложить Минэнерго.

«Смешивать чистые и грязные баррели - плохая идея, бесполезная трата продукта», - возмущается один из источников Reuters.

«Эту нефть можно продать со скидкой. Желающих найдется немало. Такой нефтью можно топить, её можно и размешивать, но нужен дисконт», - предлагает другой.

Тем не менее, несмотря на протесты, схема очистки трубопроводов уже согласована «Транснефтью» и правительством, говорит третий источник: содержание хлорорганики находится в рамках предельных значений техрегламента ЕАЭС, и поэтому планы трубопроводной монополии вряд ли изменятся.

Из-за хлора цены на российскую нефть Urals уже снизились: если в начале мая она стоила на 70-80 центов дороже Brent, то к концу июня торговалась с дисконтом в 2-2,2 доллара.

Отдельные партии приходилось продавать со скидкой в 7-10 долларов за каждый баррель, рассказывал Reuters знакомый с ситуацией нефтетрейдер.