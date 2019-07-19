Гол в ворота Putin’s Team 19.07.2019, 12:14

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Пора кремлевскому ветерану покидать площадку.

Примета времени. Новый знак, что Путин сходит на нет. Окончательно.

Хоккей всегда считался твердым тылом Верховного – объявленная Овечкиным перед выборами-2018 Putin’s Team, преданность Ковальчука, экспансия друзей-Ротенбергов, килограммы путинских шайб, забитых в ходе игры в поддавки в ночной хоккейной лиге, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

И вот, - кончено. «Аллес капут».

Артемий Панарин – звезда НХЛ, только что ставший самым высокооплачиваемым россиянином в истории Лиги, раскатал в блин путинское правление, подвергнув несменяемого уничтожающей критике. «Думаю, он уже не понимает, где – хорошо, где – плохо. Мне кажется, ему уже психологически не так просто трезво оценивать ситуацию...»

Проход по флангу. Точный бросок. Гол. Один, второй, третий. В каждой фразе интервью. Поражение Putin’s Team со счетом 0-10.

Пора кремлевскому ветерану покидать площадку. Вешать золотые коньки на гвоздь. Уводить «клуб сечиных» в раздевалку с буквой «Ж» на двери. Время ушло. На табло горит поражение. Матч проигран. Страна проиграна. Победный кубок уплывает из рук. Не хочется отдавать. Но придется.

Браво, Панарин! Вся Россия рукоплещет.