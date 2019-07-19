Руководство Щучинского лицея нахамило ученику из-за шутки об инопланетянах 18 19.07.2019, 13:37

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На несовершеннолетнего парня ругались нецензурной бранью.

"Вы же в курсе последнего всемирного хайпа с "Зоной 51" и веселыми американцами, в шутку объявившими о ее штурме?

Пошутить решили и в Беларуси. Учащийся 1-го курса Щучинского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея Марк Ханько "ради прикола" и по примеру американских юмористов создал петицию с требованиями, при невыполнении которых в шутку пообещал "пойти на штурм" учебного заведения", - пишет блогер NEXTA.

"Увы, чувства юмора у администрации Щучинского ГСПЛ не обнаружилось. А вот непроходимый колхоз - зашкаливает.

Обязательно послушайте его до конца - смех сквозь слезы гарантирован".

ВНИМАНИЕ! НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА!

Аудиозапись можно послушать здесь.

История получила продолжение.

"Наш сеанс мега-комедии "Приключения инопланетян в Щучине" получил молниеносное продолжение. В местный Государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей прилетели имперские штурмовики - представители Министерства образования, райисполкома и даже... районного отдела КГБ (хотя, казалось бы, матерщина "педагогов" в адрес учащихся - это статья 17.1 КоАП и уровень разбирательства участкового инспектора).

Итог: директор лицея Дмитрий Маркевич и его заместитель по воспитательной работе Анастасия Андриасова (это над их голосами на вчерашней диктофонной записи сегодня хохочет весь интернет) уволены по статье.

Силы добра победили. А зарвавшихся начальников, делающих вас рабами, можно поставить на место простым диктофоном или камерой. Потому что главный страх таких "рукамивадзицелей" - огласка правды", - написал NEXTA.



