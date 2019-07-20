Немцы придумали новые правила посадки в самолет 2 20.07.2019, 20:47

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Новые правила помогут избежать очередей.

Казалось бы, очереди в самолет — зло, избежать которого можно, только купив частный борт или путешествуя в плацкарте. Но дотошные немцы нашли решение этой проблемы, благодаря которому тебе больше не придется вступать в конфликт с навязчивыми субъектами, норовящими занять твое законно отстоянное место в очереди у трапа, пишет maximonline.ru.

Австрийское издание Aviation сообщило, что авиакомпаниям Lufthansa и Swiss Airlines надоело терпеть беспредел, творящийся на выходах к самолету и у трапов, поэтому они решили ввести специальную систему посадки. Теперь пассажиров будут сажать в самолет по науке, и это должно сократить очереди.

Инновационный способ борьбы с очередями получил название Wilma-Boarding, и в нем зашифрован принцип его работы: Wilma — это аббревиатура из типов сидений в самолете: Window (у окна), Middle (в центре), Aisle (у прохода). Согласно ему пассажиров при посадке будут делить на три группы. Первыми на борт будут заходить те, кто сидит у окна, затем — сидящие в центре, а замкнут процессию обладатели мест у прохода. Таким образом, считают разработчики Wilma-Boarding, это поможет сэкономить время, которое пассажиры теряют, чтобы пробраться к своему месту через тех, кто уже сел и пристегнулся (а если особенно не повезло, то уже развернул на коленях пакет с вареной курицей).

У Wilma-Boarding будут исключения: пассажиры бизнес-класса все так же будут проходить в салон первыми, а родители с детьми — вместе.

«Систему уже исследовали в США, и в результате такая посадка оказалась на 35% быстрее обычного способа. Как сообщают представители Lufthansa, в апреле систему тестировали во Франкфурте, и она доказала свою эффективность. В полную силу Wilma-Boarding должна заработать к ноябрю», — говорится в сообщении.