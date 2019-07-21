Противники аккумуляторного завода в Бресте пойдут на выборы 4 21.07.2019, 19:52

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Фото: svaboda.org

Активисты хотят привлечь к избирательной кампании тысячи брестчан.

В Бресте фактически прекращена работа аккумуляторного завода. Теперь противники предприятия оформляют свои политические амбиции. Об этом «Белсату» во время очередного кормления голубей 21 июля заявил активист и блогер Александр Кабанов.

«Инициативная группа против аккумуляторного завода приняла решение об участии в парламентских «выборах». На каждом округе будут выставлены кандидаты в «депутаты», я пока не буду озвучивать фамилии, но это люди все известные, пользующиеся уважением, люди публичные уже. Мы будем обращаться к людям за массовой поддержкой, чтобы на каждом избирательном участке было минимум два представителя, чтобы все участки были заполнены наблюдателями. Мы хотим добиться, чтобы в этих «выборах» в наблюдении и участковых комиссиях активно приняли участие тысячи брестчан и хотим показать всей стране как должны проходить парламентские «выборы», — сказал Александр Кабанов журналистам.

Напомним, что парламентские «выборы» в Беларуси пройдут в ноябре, точная дата будет названа позже.

19 июля противники завода узнали, что аккумуляторный завод не прошел государственную экологическую экспертизу, получив отрицательное заключение, это значит, что любая деятельность на заводе запрещена.

Напомним, что противники завода выходят на центральную площадь Бреста с февраля 2018 года, кормление голубей люди планируют продолжить до полного закрытия завода.