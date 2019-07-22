Министр экономики Беларуси обвинил «грязную» нефть в падении ВВП страны 22 22.07.2019, 8:44

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Прогнозы министерства разошлись в с реальностью.

ВВП Беларуси за первое полугодие 2019 года вырос меньше, чем ожидали: по прогнозу рост должен был составить 1,8%, в реальности — 0,9%.

Министр экономики Дмитрий Крутой в эфире программы «Главный эфир» рассказал о причинах этого, сообщает tut.by.

Министр назвал отрасли, которые стали аутсайдерами: это Минпром и концерн «Белнефтехим». По мнению Крутого, на экономические результаты заметно повлияли внешние факторы.

«Есть объективный фактор — фактор грязной нефти, это апрель-май. Мы вынуждены были собственную нефть, которую мы добываем, частично перерабатывать на свои заводы, существовали в режиме определенных ограничений поставок. Если мы посмотрим экспортную статистику, то по Белнефтехиму это минус 800 миллионов долларов к прошлому году. Конечно, перекрыть такие объемы за счет других секторов было очень сложно».