Подписан «закон об отсрочках» 2 24.07.2019, 17:52

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До недавнего времени в Беларуси было 9 различных вариантов отсрочек.

В марте заговорили, что в Минобороны предлагают давать отсрочку от призыва для продолжения образования только единожды, пишет onliner.by.

24 июня был обнародован проект закона, где норма закреплена. Уже 28-го числа законопроект приняли окончательно. За проголосовали 85 «депутатов», против — 9. Не прошло и месяца, как закон подписал Лукашенко.

На неделе Лукашенко подписал указ №274 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве». Документ предусматривает призыв граждан Беларуси мужского пола в августе — ноябре 2019 года на срочную военную службу и службу в резерве. Он затронет тех белорусов, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также тех граждан призывного возраста, которые утратили право на отсрочку, — их призовут на службу в августе — ноябре 2019 года.

Всех интересовали новые правила отсрочки, но о них ничего не говорилось: в понедельник официального опубликования документа не было. Вот случилось сегодня.

Напомним, до лета в Беларуси существовала система, по которой отсрочку от призыва позволялось получить сначала при обучении в колледже, потом — в вузе, затем в магистратуре, аспирантуре и так далее, учитывается даже образование за границей. Теперь отсрочка дается один раз.

При этом Министерство образования считает, что поправки не затрагивают конституционное право на образование, так как на весь период службы учащиеся смогут брать академический отпуск. Новость о законопроекте вызвала массовое обсуждение, в сети даже появилась соответствующая петиция «Об отсрочке для продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре». Количество подписей в ней растет весьма быстрыми темпами.

«Во внесенном на рассмотрение законопроекте отсутствует какое-либо упоминание о предоставлении отсрочки для тех, кто хочет продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре, — говорится в обращении. — Считаем, что отсутствие подобной отсрочки не только лишает граждан РБ права на продолжение своего обучения, но и прямо вредит кадровому и научному потенциалу страны. Просим внести соответствующие изменения в проект закона». Ей уже примерно месяц, подписались более тысячи человек.

После службы министерство разрешит вернуться в магистратуру или аспирантуру в течение года с даты увольнения и продолжать обучение на тех же условиях. Всем, кто учится в ссузах и вузах, Министерство образования предлагает программы подготовки офицеров запаса и младших командиров. Выпускникам ссузов, ПТУ и вузов, которые не хотят делать перерыв в учебе, министерство предлагает службу в резерве.

Вот как прокомментировали ситуацию в пресс-службе диктатора:

«Принципиально важно, что сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее. Изменения коснулись предоставления отсрочек для продолжения образования: вводится принцип одноразовости предоставления отсрочки, — сообщает БеелТА. — Все отсрочки для продолжения образования, предоставленные до вступления в силу закона, будут сохраняться до утраты оснований, по которым они предоставлены».