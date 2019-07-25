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Квалификация ЧМ-2019: Беларусь обыграла Италию по пенальти

  • 25.07.2019, 18:11

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла на первое место в группе.

Сегодня сборная Беларуси обыграла сборную Италии на втором групповом этапе квалификации к чемпионату мира-2019, передает «Трибуна».

Группа 1

Беларусь – Италия – 3:3 (3:2 по пенальти)

Турнирное положение: Беларусь — 4 очка (2 матча), Италия — 3 (2), Португалия — 0 (1), Польша — 0 (1)

Лучшие команды из каждой группы выйдут в финал, где разыграют победу на турнире. Остальные шесть команд сыграют друг с другом за места с 3-го по восьмое. Пять лучших команд по итогам всего турнира получат путевки на чемпионат мира-2019 в Парагвае.


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