Экономист: Лукашенко давно предупреждали о проблемах с пенсиями 26 3.07.2019, 8:43

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Но власти пошли по странному пути.

Недавно Лукашенко вынужден был признать, что за шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. После этого правитель потребовал от чиновников разработать новую систему отчисления взносов в ФСЗН.

При этом специалисты отмечают, что в Беларуси власти и так экономят на пенсиях для многих категорий населения, не включая их деятельность в страховой стаж.

Так, недавно министр труда и соцзащиты Ирина Костевич отказалась включать в пенсионный стаж срочную службу в армии, несмотря на ужесточение правил призыва в новом законе «об отсрочках».

Что будет с пенсиями белорусов в свете всех этих фактов? На вопросы Charter97.org отвечает экономист Леонид Злотников.

- Откуда взялась такая огромная брешь в Фонде социальной защиты населения? Ведь в него платят все – даже ИП, работающие в ноль или в убыток…

- Здесь действует несколько факторов. Самый главный из них – изменение структуры населения. Число работающих относительно числа пенсионеров сокращается. Этот процесс происходит не только в Беларуси, но и во многих странах Европы.

Для того, чтобы было простое воспроизводство населения, каждая женщина должна рожать чуть более 2-х детей. Но рождаемость в Европе и Беларуси сейчас колеблется на уровне 1,3-1,5 ребенка на семью. Этот процесс – работников становится все меньше, а пенсионеров все больше – идет уже два десятилетия.

Об этом Лукашенко предупреждали уже очень давно: ему докладывали и министр труда, и другие госслужащие, ответственные за социальное обеспечение в Беларуси. Но Лукашенко никаких решений не принимал.

И когда после 2014 года начался дефицит пенсионного фонда, волей-неволей просто продлили время, которое человек должен проработать для получения пенсии – то есть подняли пенсионный возраст.

Прошло время – и стало видно, что повышение пенсионного возраста на два года уже не помогает. И в дальнейшем ситуация будет еще хуже.

- Но в странах Европы ведь как-то справились с последствиями естественного старения населения. В чем секрет?

- Действительно, такие же демографические проблемы есть и наших европейских соседей – у Латвии, Литвы и так далее. Но там решили пойти другим путем.

Они проводят пенсионную реформу, которая вводит несколько частей пенсии: одна часть – социальная, другая зависит от стажа работы, третья – от накоплений самих работников. То есть, вводится и часть накопительной пенсии. Самая удачная реформа была проведена в Латвии.

В Беларуси же эти проблемы долго не решали, а потом приняли временное «решение», которого хватило на 4-5 лет.

- Вы назвали демографический фактор. Что еще повлияло на плачевное состояние ФСЗН в Беларуси?

- Второй фактор – это то, что ухудшается экономическая ситуация.

Мы знаем, что происходит поддержка неэффективных госпредприятий, которая требует огромных ресурсов – где-то около 2-х миллиардов долларов по данным за прошлый год. И эти субсидии растут: потому что вместо реформ сохраняется неэффективное производство. И в итоге нарастает дефицит средств на поддержку социальной системы в целом – не только пенсионеров.

При этом дефицит средств нарастает несмотря на рост внешних долгов, которые запланировано увеличиваются на миллиард долларов в год. Система не реформируется – и ее главные проблемы никак толком не решаются. В том числе и проблема нехватки средств для пенсионного фонда.

Повышение пенсионного возраста – это только полумеры, которые не помогут, если будет существовать эта экономически неэффективная система.

- Как вы прокомментируете отказ Костевич включать в страховой стаж военных срочной службы? Ведь человек идет служить не по своему желанию, особенно после ужесточения закона о призыве

- Действительно, здесь по вине государства человек лишается страхового стажа. При этом офицерам пенсия начисляется по иным принципам, чем гражданским.

А ребята, которые идут служить срочную службу, не попадают ни к офицерам, ни к гражданским. Я вижу такой вариант решения этого вопроса: срочную службу нужно включать в трудовой стаж, как и службу офицеров. Какая разница – ведь и те, и другие отдают свое время службе в армии.

Но, к сожалению, мы с вами не принимаем таких решений.

А в целом, как только будет введена профессиональная армия и служба по контракту с хорошей зарплатой, это вопрос отпадет сам по себе.

Белорусские власти сейчас пытаются тушить пожар, который можно было предотвратить давным-давно. Надо было все эти реформы провести, как в той же Латвии, еще в конце 1990-х. Но Лукашенко закрывал на это глаза и довел все до такого состояния, когда хороших решений может уже и не быть.

- Кроме солдат, в Беларуси есть еще несколько категорий, чей труд не включают в пенсионный стаж. Это находящиеся в «декрете» родители, люди, ухаживающие за больными и немощными родственниками, студенты вузов. Как решить проблему этих людей, которые по новым правилам попадают в «ловушку страхового стажа»?

- Это можно решить по-разному: за счет высоких социальных пособий, выплаты компенсаций, формирования системы социального капитала. Наконец, за счет возвращения этим людям пенсионного стажа.

Но опять же, мы с вами не решаем эти вопросы. А правительство не решило их вовремя – поэтому сейчас будет очень сложно все исправлять.

Понимаете, какой парадокс: все зависит от экономики. Можно найти решение для этих категорий населения, а придет время – и все будем голодные. Потому что белорусская экономика дает очень мало средств к существованию, она потихонечку устаревает, становится совсем уже неэффективной по сравнению с другими странами.

Если будет оставаться такая же модель экономики – никакого решения для проблем пенсионеров найдено не будет. Решение – не в том, чтобы поделить уменьшающийся пирог. А в том, чтобы увеличить этот пирог, чтобы ВВП рос.

Я как экономист знаю: экономика должна расти – и тогда все будет решено. И тогда не только решаться проблемы с пенсиями, но и может быть введен базовый безусловный доход даже для тех, кто не работает – как, например, во время эксперимента, проводимого в Финляндии.

Сейчас во всем мире люди начинают работать меньше, рабочий день сокращается. На смену человеческому труду приходят роботы: через 4-5 лет по всему миру, например, в легкой промышленности будет очень мало работников. А сейчас эта отрасль, требующая очень много тяжелого женского труда.

Если смотреть широко, то для решения белорусских проблем нужны совсем другие подходы. Но у нас продолжают думать лишь о том, как сегодня погасить какую-то отдельную проблему. Короче говоря: живем без царя в голове. Во власти собрались популисты, которые не хотят изучать даже азбуку экономики и не понимают, как она работает.

Отсюда и все проблемы. Власти не понимают: задача не в том, чтобы поделить, а в том, чтобы создать.