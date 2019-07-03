Жители Гродно: 3 июля - не наше праздник 4 3.07.2019, 11:05

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Настоящий Днем Независимости - 25 марта.

3 июля в Беларуси власти отмечают «День независимости». Праздник появился в стране после «референдума» 1996 года.

Гродненский историк Алексей Кайрис рассказал «Радыё Рацыя», что настоящим Днем Независимости нужно считать 25 марта.

- Для меня День независимости - это именно 25 марта. Тогда возникла наша Белорусская Народная Республика. 101 год назад. Тогда были заложены определенные идеи суверенитета, нашей государственности. 3 июля - это для меня просто обычная дата освобождения Минска от войск нацистской Германии.

По мнению журналиста Руслана Кулевичa, празднование Дня Независимости должно происходить в августе, потому что именно в августе 1944 года была освобождена вся Беларусь.

- У нас в Беларуси интересен факт, что отмечают этот праздник 3 июля. А на самом деле половина Беларуси была еще под немецкой оккупацией в то время, 3 июля 1944 года. Гродно освободили: одну часть - 16 июля, вторую часть - 24 июля. Брест также где-то в 20-х числах освободили. И на мой взгляд, это не правильно, что «День независимости» отмечают 3 июля. Надо брать дату, когда всю территорию Беларуси освободили, последний город, последнюю деревню.