Швеция, Эстония и Португалия вошли в пятерку развитых стран с лучшей «детской» политикой в мире 3.07.2019, 12:20

С этого года в ЕС действуют новые законы для работающих родителей.

Три страны Евросоюза вошли в пятерку развитых стран с лучшей политикой в отношении детей и семьи. Швеция заняла первое место, Эстония оказалась на четвертом, Португалия – на пятом. Второе и третье место – у Норвегии и Исландии. Таковы результаты доклада Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, пишет euro-pulse.ru.

Эксперты оценивали страны по длительности декретного отпуска с сохранением полной зарплаты для отцов и матерей и по доле семей, которым положена государственная поддержка на воспитание детей до 6 лет.

Нижние строчки рейтинга заняли Швейцария, Греция, Кипр, Великобритания и Ирландия. В докладе рассматривается 31 страна ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) – экономически развитые страны мира.

С этого года в Евросоюзе действуют новые законы для работающих родителей: всем отцам гарантируется декретный отпуск минимум 10 дней, к тому же родители несовершеннолетних детей могут брать 5 дополнительных отпускных дней в год, а работодатели должны предоставлять родителям возможность перейти на работу с гибким графиком.