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Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко

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  • Павел Северинец
  • 3.07.2019, 13:05
  • 4,470
Павел Северинец
Фото: «Радыё Свабода»

Хитро зачесанный троллинг не пройдет.

В своем выступлении в придуманный им «День независимости» Лукашенко заявил, что молодые белорусы должны идти в армию, чтобы защитить Беларусь от России.

Хитро зачесанный троллинг - если учитывать, что многие айтишники, хипстеры и юные интеллектуалы действительно понимают российскую угрозу.

Но есть проблема. Говоря «защитить Беларусь», Лукашенко на самом деле имеет в виду себя и свой «скоростной режим». И все это знают. Пойдете в армию, наденете форму, вам в спину будет смотреть автомат - никуда не денетесь, мол, защитите. А еще и в столицу перебросим, когда она вдруг бунтовать будет.

Так вот, Александр Григорьевич. Люди будут защищать Беларусь и даже стоять за нее насмерть тогда, когда они действительно будут знать, что защищают себя, свою семью и свою страну - а не петлю на собственной шее.

Чем больше лжи по телевизору, фальсификаций на «выборах», крестоломов в Куропатах, декретов, контрактов, поборов, штрафов, издевательств, чем больше провластных олигархов в бизнесе, коммунистов в системе образования и российских танков на парадах в честь независимости - тем меньше у людей желания за все это умирать.

Хочешь защитить белорусскую независимость?

Покайся перед белорусским народом за все то, что натворил за 25 лет. Исправь вред. Освободи политзаключенных. Отмени контракты, декреты и поборы. Выйди из Евразийского таежном союза и ОДКБ, мы же нейтральное государство по Конституции.

Останови вырубку и вывоз леса, стройку вредных производств и уплотнение больших городов. Верни людям пенсии, перестань душить предпринимателей и дай возможность зарабатывать. Дай, наконец разрешение на Белорусский национальный университет. Верни кресты в Куропаты и закрой линию Сталина. Перестань покрывать убийц молодых солдат. Выкинь из армии портреты оккупантов, суворовых, дзержинских и тухачевских. Пусть бойцы берут пример со своих - Острожского, Ходкевича, Костюшко и Калиновского. Подними бело-красно-белый флаг. Объявил свободные выборы без Ермошиной и фальсификаций.

И уходи.

Вот тогда у Беларуси есть шанс. Потому что тогда белорусский народ будет защищать свою страну, а не чужую тиранию.

Сможешь это сделать - останешься в истории.

Но очень я сомневаюсь, что сможешь.

Лукашенок много. А Беларусь у нас одна.

Бог дал эту страну белорусскому народу, а не Кремлю, клану или мафии.

И рано или поздно народ, способный защитить Беларусь, проснется.

Павел Северинец, «Фейсбук»


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