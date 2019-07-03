Погибшие в Баренцевом море подводники РФ: что о них известно 3.07.2019, 13:50

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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Названы фамилии части экипажа «Лошарика».

Министерство обороны сообщило, что при пожаре погибли 14 человек. Официальной информации о личностях погибших нет. РБК узнал, кто мог находиться на борту подводного комплекса «Лошарик».

По данным СМИ, погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе. По информации из открытых источников, командир части — капитан первого ранга, Герой России Александр Опарин. Позднее врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что моряки «в последнее плавание отправились из Петербурга».

Президент Владимир Путин заявил, что среди погибших семь капитанов первого ранга и два Героя России. Министерство обороны имен членов экипажа не разглашало.

Командиром подводной лодки был Денис Долонский. Знакомые называют его капитаном первого ранга и Героем России. О том, что у Долонского есть это звание, пишет и пользователь Николай Радаев. Он также опубликовал фотографии, на которых запечатлен вместе с Долонским. В 2015 году блог 7 Feet Beneath the Keel опубликовал снимок памятного свидетельства от сентября 2012 года, в котором командиром ПЛ БН-220 был назван капитан первого ранга Д.Долонский.

На «Лошарике» погиб испытатель глубоководной военной техники Николай Филин — капитан первого ранга, офицер подразделения Главного управления глубоководных исследований Минобороны, следует из данных портала «Герои страны». Ему было 57 лет. Звание Героя России Филину присуждено президентским указом в 2018 году. Он также награжден орденами Мужества и «За военные заслуги».

Еще один погибший — капитан первого ранга Андрей Воскресенский, его называют зятем контр-адмирала Владимира Бедердинова. Бедердинов уволился в запас в 2003 году, говорится на странице официального сайта администрации Сосновоборского городского округа (Ленинградская область).

Также погиб Денис Опарин, сын командира в/ч Александра Опарина.

В соцсети «ВКонтакте» в группе храма Спаса-на-Водах Мурманска вечером 2 июля появился пост о том, что 3 июля будет совершена лития по погибшим при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота подводникам. В посте перечислены 14 имен в церковнославянском написании: Дионисия, Константина, Сергия, Константина, Виктора, Димитрия, Владимира, Андрея, Александра, Владимира, Михаила, Александра, Николая, Дионисия.