Белорусы будут стирать и готовить ночью? 11 3.07.2019, 19:23

4,457

Правительство ввело коэффициенты к тарифам на электроэнергию в зависимости от времени суток.

Это предусмотрено постановлением № 442, пишет officelife.media.

С 1 июля действующая двухзонная дифференциация тарифов дополняется трехзонной.

Во время минимальных нагрузок (с 23:00 до 6:00) тариф рассчитывается с коэффициентом 0,6 к одноставочным тарифам, во время максимальных нагрузок (с 17:00 до 23:00) — с коэффициентом 1,8. Для остального времени суток (с 6:00 до 17:00) будет действовать тариф, рассчитанный с применением коэффициента 0,7 к одноставочным тарифам.

Дифференциация тарифов направлена на снижение вечерней нагрузки энергосистемы и на перенос электропотребления на ночное время суток.