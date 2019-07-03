Как Конституционный Суд засекретил рассмотрение закона об отсрочках 2 3.07.2019, 21:04

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Неравнодушный юрист попытался попасть на заседание КС.

Конституционный Суд будет рассматривать "закон об отсрочках" за закрытыми дверями. Для резонансного документа, ужесточающего правила призыва в армию, выбрано так называемое письменное рассмотрение: без лишних свидетелей и споров. Но как это объясняют в суде?

В распоряжение "Еврорадио" попала интересная аудиозапись. Неравнодушный белорус хочет попасть на рассмотрение и звонит в Конституционный суд. Он замечает, что в решениях КС часто написано, что они принимаются на открытых заседаниях.

— То есть попасть туда может любой желающий?

— Нет, не совсем так. Есть устная форма рассмотрения закона, а есть письменная. В случае устной формы рассмотрения закона вызываются стороны, вызываются представители госорганов, выступают, спорят, консультируют <....> И соответствующим образом проходит открытое обсуждение, которое предусматривает устная форма. Дискуссия, гласное выражение своих мыслей. Такое заседание предполагает участие других лиц, средств массовой информации и так далее.

— Понятно.

— Если вы почитаете закон "О конституционном судопроизводстве", то там есть вторая форма рассмотрения — письменная. Она не предусматривает участия других лиц, кроме как судей.

Чтобы попасть на устное рассмотрение того или иного закона в Конституционном суде, нужно написать туда запрос. Но в случае с письменным рассмотрением это не сработает: посторонние туда не допускаются. При этом заседание не считаться закрытым.

— Есть понятие закрытого заседания, когда рассматриваются вопросы, касающиеся государственных секретов или иные вопросы, которые предусматривают закрытие, неразглашение информации, которая может нанести ущерб государственным интересам. В данном случае речь не идёт об этом. Все законы не могут содержать гриф "секретно", "для служебного пользования" и другие. Поэтому заседание открытое, но применяется письменная форма рассмотрения, где судьи обсуждают.

— Ну да, я хочу прийти послушать, как они обсуждают письменные документы.

— Нет-нет-нет. Есть понятие "тайна совещательной комнаты".

— Я не хочу слушать, как они советуются. Я хочу послушать судью-докладчика, что он скажет по этому закону. А дальше пусть советуются сколько хотят. А потом они же выходят из совещательной комнаты и озвучивают вердикт, правильно? Это мне тоже будет интересно послушать.

— Вы говорите о том, как это в кино происходит.

— Во всех нормальных странах так происходит. Почему Конституционный суд закрывается от граждан?

— Почему закрывается? Конституционный суд работает в соответствии с законом о конституционном судопроизводстве.

— Пока что я не вижу никакой гласности в его работе, что предусмотрено этим самым законом.

— Это ваша оценка. Вы имеете право давать ту оценку, которую посчитаете нужной.

В статье 11 "Использование устной и письменной форм конституционного судопроизводства" закона "О конституционном судопроизводстве" написано, что рассмотрение дел осуществляется с использованием устной формы "за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом, когда Конституционный суд рассматривает дела с использованием письменной формы конституционного судопроизводства".

При этом дальше написано, что "при рассмотрении дела с использованием письменной формы конституционного судопроизводства допускается использование элементов устной формы конституционного судопроизводства (участие в судебном заседании полномочных представителей, а по решению Конституционного суда — представителей других государственных органов, иных организаций)". То есть по закону "обычные" граждане все же могут попасть на такое заседание. Было бы желание у судей.

— А как же гласность? — спрашивает у сотрудника Конституционного суда наш неравнодушный белорус.

— Ну какая гласность? — слышит он в ответ. — Присутствует гласность. Вы узнаете о том, как рассмотрен закон, увидите решение Конституционного суда.