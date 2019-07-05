Независимое расследование: белорусской армии не хватает денег 12 5.07.2019, 7:59

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Cпособны ли военные выполнить свою основную задачу?

Снаряды салюта, попадающие в зрителей, танки, которые разрушают асфальт, солдаты и офицеры, которые заканчивают жизнь самоубийством из-за дедовщины. Такие новости доминируют в последнее время в сообщениях независимой прессы об отечественной армии, сообщает «Белсат».

Государственные СМИ рапортуют о боеготовности, патриотизме и огневой мощи. А насколько белорусская армия способна выполнить основную задачу — защитить страну и людей?

Самая недофинансированная армия в регионе. Согласно Международному институту исследования проблем мира, Беларусь выделяет на защиту около одного процента от валового внутреннего продукта. Это — в разы меньше, чем все наши соседи.

В этом году после парада один из танков чуть не повторил знаменитое позапрошлогоднее столкновение боевой машины со столбом. Некоторые военные специалисты объясняют: одна из причин низких профессиональных качеств, продемонстрированных в этих инцидентах, может быть финансовая. Так, Эстония, у которой в 10 раз меньшая армия (тоже отчасти призывная), тратит на нее приблизительно столько же денег, как и Беларусь, чьи власти постоянно используют внешнюю опасность в своей риторике.

«Все сегодня воюют против всех. И это происходит не просто вокруг нас, а рядом с нашими границами», – заявил Лукашенко во время своей речи на параде 3 июля в Минске.

Недостаток средств на подготовку означает, что наши солдаты имеют на порядок меньше топлива для тренировочных выездов на боевой технике, меньше пуль и снарядов, которые можно потратить на оттачивание боевых навыков.

«Наше Министерство обороны считает, что этих средств достаточно для обеспечения безопасности в наших сегодняшних реалиях. В том числе в рамках координации военной защиты с РФ», – прокомментировал это «Белсату» военный обозреватель Егор Лебедок.

К сильным сторонам белорусской армии специалисты относят укомплектованность модернизированной военной техникой. На нынешнем параде военные продемонстрировали как собственные изделия отечественного военпрома, так и результат предполагаемых совместных разработок с Китаем.

«Прогресс какой идет, но в основном все это основано на советском наследии. Бронетехника развивается новая, ну и, конечно, развиваются средства радиосвязи, радиоэлектронной борьбы, беспилотные средства », – отмечает Лебедок.

Формальная укомплектованность техникой позволило белорусской армии войти в десятку сильнейших армий Европы согласно рейтингу «Глобал Фаерпауэр». А насколько боеспособной считают свою армию сами белорусы, журналисты спросили жителей Минска:

«Не все проходят подготовку как следует. Наилучшие ряды, я думаю, смогут: а остальные – в принципе неспособны».

«Танки – вот это все: я думаю, что они из Советского Союза еще. А сильная сторона, я думаю, характер, наверное».

Обозреватель Денис Ивашин отмечает, что слабым звеном в компонентах боеспособности белорусской армии может оказаться моральный фактор. Причина – нехватка патриотического воспитания молодежи и непоследовательная подача ценности независимости со стороны официальных лиц и СМИ. В связи с этим, по его мнению, молодежи не хватает осмысления, что они делают в армии и от чего готовятся защищаться.

«Сегодняшняя белорусская армия продолжает традиции белорусского военного округа Советского Союза», – полагает Денис Ивашин.

Согласно расследованию «Информнапалма», в параде независимости в этом году участвовали российские артиллерийские части, которые принимали участие в бомбардировках украинского Мариуполя на стороне сепаратистов. К тому же российская техника выглядит как демонстрация силы Кремля перед Минском и Западом. Денис Ивашин, который провел это расследование, считает, что такая демонстрация может подавать неоднозначный сигнал.

«Военно-политическое руководство Беларуси демонстрирует, что Беларусь не нейтральная страна», – отмечает Ивашин.

При относительно низком финансировании армии, которая защищает страну от внешних врагов, у Беларуси пропорционально наибольшие в мире внутренние силы, направленные на защиту власти от угроз со стороны собственных граждан.