Что показали государственные пропагандисты после трагедии 3 июля 9 Вероника Белова, «Солидарность»

5.07.2019, 9:59

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Никто не забыт, ничто не забыто?

Вот правда, не хотелось писать никаких комментариев о трагедии во время салюта. Язвить вроде того, что «а мы ведь говорили, что ваше бряцанье оружием до добра не доведет» и «ваши салюты не нужны в стране в эконом-режиме». Ведь понятно, что произошедшее — трагическое стечение обстоятельств и подобное могло случиться в любой стране и на любом, даже самом замечательном, празднике.

Но официальная реакция все же не позволяет промолчать. Случайно 4 июля натолкнулась на дневной выпуск новостей белорусского телевидения. Подумалось, отличный повод услышать комментарии из уст государственных чиновников, а также подробности о трагедии.

И что вы думаете? Знаете, какая первая и самая главная новость прозвучала в эфире новостей? «В стране прошел парад, посвященный Дню независимости», — торжественно заявила диктор. Далее в телевизоре замелькали радостные лица пришедших граждан, замаршировали стройными рядами военные, взвились ввысь самолеты, выписывая затейливые фигуры. Закадровый голос под аккорды марша перечислял виды техники, расчеты и прочие военные единицы.

Потом все это сменилось кадрами торжественного возложения цветов к монументу победы. А внизу большими буквами на экране красовалась надпись: «Никто не забыт, ничто не забыто».

Ребята, вы серьезно? То есть, главная новость 3 июля — это парад с возложением цветов и проходом танков по улицам столицы? И это тогда, когда уже хорошо известно, что в результате разорвавшегося салюта убит человек (не военный), еще 10 пострадали. Но это, оказывается, недостаточный повод для главного сюжета нашего ТВ.

Новость про погибшую женщину и ЧП прозвучала уже следующей. Причем подана она была так, словно вообще не имела никакого отношения к предыдущему сюжету. Даже слово «салют» в ней не упоминалось. Просто было сказано, что женщина пострадала от осколков «фейерверочного изделия», медикам спасти ее не удалось. И комментарий военных о том, что данное «изделие» было российского производства и сейчас по этому факту проводится проверка.

Если не знать всех подробностей, можно решить, что произошел обычный несчастный случай из-за петарды. И все это просто совпало с днем пышного торжества, столь успешно организованного властями.

Ну вот как такое возможно? Почему нельзя прямо сказать, что произошло? Почему нужно обязательно делать вид, будто все в порядке? Ведь понятно, что сегодня информация просачивается молниеносно, и пытаться что-то скрыть или завуалировать, по крайней мере, глупо. Ну вряд ли же смерть человека могла показаться какому-то ТВ-начальнику менее важной, чем проезд танков по городу? Причем, не просто бытовая смерть, а гибель в результате просчета на государственном уровне.

Кстати, сразу после сюжета о смерти на салюте белорусские зрители узнали, что в Италии во время извержения вулкана тоже погиб один человек — турист из Сицилии. Очевидно, чтобы было понятно, что во всем мире сейчас неспокойно.

Я не зря начала с того, что мне не хотелось писать каких-то комментариев и пафосно призывать к ответу всех виноватых и идейных вдохновителей мероприятия, давшего повод для трагедии. Но давайте все же оставаться людьми. Потому что вне зависимости от политической ситуации и того, на какой стороне баррикад ты находишься, жизнь человека должна быть важнее любых идеологических установок.

Вероника Белова, «Солидарность»