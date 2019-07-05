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Что известно о минчанке, которая погибла на салюте 3 июля?

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  • 5.07.2019, 13:28
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Рассказывают муж и коллега.

Во время салюта по случаю «дня независимости» 3 июля — в результате непредвиденного взрыва зарядов — от попадания осколка в сонную артерию погибла женщина, пишет nn.by.

Наталья Николаевна — так звали погибшую — умерла на глазах дочери. Врачи скорой помощи реанимировали женщину около 30 минут, но безрезультатно.

Наталье Николаевне 64 года. Она была на пенсии. Ранее работала в учебном отделе одного из институтов.

О случившемся муж погибшей Юрий Иванович узнал только утром 4 июля. В тот вечер рядом с женой его не было.

«Жена давно не виделась с внуками, их у нас двое — встретиться решили на празднике в городе, — говорит мужчина. — Рядом с женой была дочка. У меня было какое-то плохое предчувствие, но я тогда не связал это с женой. О том, что произошло, мне сообщили только на следующий день».

Также он рассказал журналистам, что его дочь сейчас находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии.

Журналисты также переговорили с бывшей коллегой Натальи Николаевны. Женщину вспоминают исключительно теплыми словами.

«Очень жаль, мы просто в шоке, что это случилось именно с ней, — вздыхает Ольга Александровна, коллега погибшей на ЧП во время салюта Натальи Николаевны. — Она работала в нашем институте больше 10 лет: и в учебном отделе, и в деканате. Ее любили и коллеги, и студенты, к ней все шли за советом.

Даже слов не хватает, чтобы ее охарактеризовать: она прежде всего была хорошим человеком и хорошим работником. Очень любила свою семью, помогала дочери: на один год даже брала в институте декретный отпуск, чтобы дочка смогла поработать, а сама ухаживала за внучкой.

Мы работали вместе добрых полтора десятка лет. Но мы не просто вместе работали. Вместе ездили за город на пикники, на дачу, вместе играли в волейбол, ходили в кино и театры, делились рецептами и радостью от приятных событий в жизни. Вместе отмечали праздники, пекли блины на Масленицу… Наталья Николаевна была жизнерадостной, неунывающей оптимисткой, всегда была готова помочь и поддержать. Неизменно деликатная, дипломатичная, она умела находить и подход к людям, и компромиссы в решении проблем. Она была НАША НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, ею и останется. Трудно осознать, что коллега уже никогда не позвонит… Светлая ей память!»

Церемония прощания с Натальей Николаевной состоится 6 июля.


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