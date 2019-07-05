Как Лукашенко пытается замолчать «кровавый салют»21
- 5.07.2019, 15:05
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При этом диктатор выразил соболезнования Путину из-за паводка в Сибири.
Второй день после трагедии во время праздничного салюта Лукашенко по-прежнему хранит молчание о произошедшем, пишет «Салідарнасць».
Судя по его официальному сайту, он все же выразил соболезнования. Но не семье погибшей от осколка минчанки, а Путину и семьям погибших в результате наводнения в Иркутской области.
За это время Лукашенко успел поздравить президентов США и Венесуэлы с Днем независимости, а также подписать указ об установлении юбилейной медали «100 лет органам государственного контроля Беларуси».
На сайте агентства БелТА по состоянию на 13.00 5 июля главной новостью является сообщение об «увеличении золотовалютных резервов страны». В рубрике «президент» все те же соболезнования россиянам, поздравления и новость о новой медали.
Такое равнодушие к произошедшему на праздновании 3 июля резко контрастирует с поведением Лукашенко в других экстренных ситуациях.
Так, в ночь на 4 июля 2008-го диктатор лично приехал к месту взрыва у стелы «Минск-город-герой», когда там еще оказывали помощь пострадавшим.
В апреле 2011-го спустя несколько часов после теракта в минском метро он вместе с младшим сыном спустился на станцию «Октябрьская».
Тогда оперативное появление руководителя страны на месте ЧП многие расценивали скептично. Мол, что-то здесь не так, раз уж осторожный Лукашенко едет с цветами на место взрыва спустя считанные часы.
После ЧП со взрывами салютов диктатор запомнится затянувшимся молчанием и сообщениями о новом бронированном лимузине, на котором он приехал на парад 3 июля.