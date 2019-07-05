На родине Лукашенко состоится праздничный салют Валерий Карбалевич

5.07.2019, 22:55

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Валерий Карбалевич

Власть жаждет продолжения «праздника».

С праздником 3 июля властям как-то не везет. Ему сопутствуют трагические происшествия. В 2008 году в Минске во время празднований произошел взрыв. Пострадали около 50 человек. И вот снова, на этот раз - трагедия с гибелью женщины.

Если трагическое происшествие происходит во время главного государственного праздника, то это объективно становится событием политическим. Тем более, что уже много лет в обществе, прежде всего в независимых СМИ и социальных сетях, идут жаркие дискуссии и по поводу того, что точкой отсчета белорусского независимости выбрана довольно странная дата, и по поводу целесообразности проводить военный парад в центре столицы.

Сам салют, в результате которого погибла женщина и пострадали около 10 человек, можно считать составной частью парада. И тот, и другой организовало Министерства обороны.

Власти хорошо понимают политический контекст трагедии, их реакция продиктована именно этим обстоятельством. Важно отметить несколько факторов.

Прежде всего, государственные СМИ сообщили об инциденте почти сразу, пусть и в своеобразном ракурсе. Такое бывает не часто. Обычно о каких-то невыгодных властям скандалах государственные СМИ или вообще не сообщают, либо дают информацию с большим опозданием.

Также стоит отметить быструю реакцию и необычную открытость Министерства обороны и Следственного комитета. Это тоже немного непривычно. Мы помним, как два года назад военное ведомство всячески отрицалj дедовщину в армии, скрывало суициды. А Следственный комитет обычно неделями и даже месяцами скрывает информацию об арестах, уголовных делах в отношении известных личностей.

А вот теперь не так. Власти учатся жить в эпоху информационного общества, начинают понимать, что в условиях доминирования интернета замалчивать неприятные события будет себе дороже, так как его начнут комментировать независимые СМИ, политические оппоненты - со своей интерпретацией.

Однако природа политического режима накладывает свой отпечаток на все, что делают власти, как бы те не старались.

Прежде всего, событие, которое обсуждает по крайней мере весь Минск, пока никак не прокомментировал Лукашенко. Он выразил соболезнования по поводу наводнения в России, а семье жертвы салюта в Минске публично не сочувствовал. Такое трудно себе представить в демократической стране. Но в последнее время это привычная схема поведения Лукашенко в неприятной ситуации. Он долго молчал после «крыжалома» в Куропатах, после «цыганского погрома» в Могилеве, ожидая, пока схлынет негативная реакция, станет более понятным отрицательный эффект события.

У многих вызвал возмущение тот факт, что на следующий день после трагического происшествия государственные СМИ первой и главной новостью подавали торжественное празднование праздника, парад, салют. И только потом, на втором плане, сообщалось о женщине, которая погибла.

Но такой подход полностью следует из официального идеологического концепта приоритета интересов государства перед правами человека. Парад - это демонстрация государственного величия, на фоне которого судьба, жизнь отдельного человека отступает на второй план. На подобной официальной идеологеме основывается культ Великой Отечественной войны. Мол, не будем говорить о жертвах, трагедии, главное - это героизм народа. Кто думает не так, то, по словам Лукашенко, принадлежит к «деструктивным силам», стремящимся переписать историю. Поэтому «мы за ценой не постоим», «лес рубят - щепки летят».

Еще один отличительный факт. 4 июля, менее чем через сутки после трагедии, в самом начале расследования Следственный комитет задержал двух подозреваемых во взрыве. Это представители фирмы-поставщика фейерверка, вероятно, граждане России. И логика здесь понятна. Ее когда-то сформулировал один из печально знаменитых сталинских «железных наркомов» Лазарь Каганович: «В каждой аварии есть имя, фамилия и должность». По той же логике был арестован хозяин аккумуляторного завода в Бресте Виктор Лемешевский, как только работа предприятия была приостановлена и правоохранительным органам поручили разобраться. А эти органы в Беларуси разбираются очень быстро и просто, по схеме Кагановича.

И еще. На фоне такого драматического события было бы логично, хотя бы до окончания расследования, прекратить все салюты в стране, пока не станет полностью понятна причина взрыва салютных установок. Но нет. Уже объявлено, что 6-7 июля во время традиционного купальского фестиваля на родине Александра Лукашенко в деревне Александрия, как и запланировано, пройдет праздничный фейерверк.

Ведь народ жаждет праздника. Но следует уточнить: народ или власть?

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»