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После вызова к школьному психологу белоруса избили и забрали у него 11-летнего сына

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  • 6.07.2019, 8:22
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Фото: Еврорадио

Скандальный случай произошел в Михановичах.

В ночь на 6 июля журналисту Еврорадио позвонил Дмитрий Шиманович, отец 11-летнего Игната. Он рассказал, что накануне вечером пришел с сыном в михановическую школу, куда их вызвали на беседу с психологами. В результате, Игната силой забрали в приют. Самого Дмитрия избила милиция. Врачи уже поставили ему диагноз.

"Я сейчас нахожусь в больнице и жду милицию, чтобы дать показания, — рассказывает Дмитрий. — У меня тут и ушибы, и сотрясение мозга. Дело в том, что 5 июля вечером я должен был прийти в михановическую школу, где со мной и с Игнатом работают психологи. Пришел, посадил его, расчесал, говорю — сиди. Меня завели в другой кабинет. Я снял куртку, повесил ее на стул. Предполагал, что сейчас начнем беседовать…"

Отец и сын / Мария Войтович, Еврорадио

Вместо этого, по словам Дмитрия, в кабинет внезапно вошла представительница Управления по образованию Минского района Татьяна Шандаревская( с милицией и видеокамерой. Она сказала: "Изъятие ребенка в приют".

"Как и весной, никакого постановления об изъятии мне никто не вручил, — продолжает собеседник. — Я схватился за куртку, хотел выйти в коридор, потому что услышал, как кричит Игнат. Мне сразу заломали руки. Четыре милиционера! Когда мне, все-таки, удалось выглянуть в коридор, они меня начали бить об пол. Скрутили руки и били об пол! Игнат все это видел. Его тоже силой скрутили и повели. Он сопротивлялся, кричал: "Папа, помоги!" Ему было больно. Мы находились на третьем этаже, а я слышал, как он продолжал звать на помощь меня и сестру с первого".

Дмитрий рассказывает, что милиция разбила губу и его маме. У старшей дочери Карины из рук выбили телефон и тот раскололся.

Сквозь слезы: как белорусские органы опеки забирают мальчика в приют (видео)

После того, как Игната увезли, милиция отпустила Дмитрия. Вместе с дочкой отец отправился в СПЦ в Ждановичи. В приют его не пустили. Он пробовал дозвониться до сына, но поговорить с ним не смог.

Потом Дмитрию стало плохо. Ему вызвали скорую. Мужчину доставили в больницу в Боровляны, куда вызвали представителей Следственного комитета. Дмитрий им все рассказал. Потом его перевезли в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где и поставили диагноз.

Справка, которую Дмитрий Шиманович получил в больнице

Одиннадцатилетний Игнат должен был отправиться в социальный приют еще в начале мая. Причина — затянувшийся спор родителей о том, с кем должен жить мальчик. Несмотря на то что мать и отец так и не договорились, до вчерашнего дня Игнат продолжал жить в Михановичах с отцом, старшей сестрой и бабушкой. Хотя ранее суд определил, что он должен проживать с мамой.


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