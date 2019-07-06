Младший партнер Китая 2 Карл Бильдт

6.07.2019, 8:27

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Что будет делать Путин следующие 5 лет?

Продолжение конфликтов с соседями ценой отношений с Западом неизбежно помешает экономической модернизации и развитию России. Понимают ли это в Кремле?

В то время как ЕС готовится к новому лидерству этой осенью, а президент США Дональд Трамп только начал свою кампанию 2020 по переизбранию, российский президент Владимир Путин крепко сидит в своем седле с мандатом, продленным до 2024 года. И что именно, если быть точными, намерен делать Путин в Кремле следующие пять лет?

Как и у всех стран, российская элита должна регулярно пытаться предсказывать будущее, чтобы формировать стратегические приоритеты страны так, чтобы предусмотреть ее возможные проблемы. США проводят такую оценку каждые четыре года под эгидой Национального разведывательного совета, ЕС — каждые пять лет, и только что опубликовали полунезависимое исследование возможных глобальных трендов в период между сегодняшним днем и до 2030 года.

В случае с Россией геостратегическими прогнозам занимается полуофициальный Институт мировой экономики и международных отношений имени Примакова (ИМЭМО), где и опубликовали глобальный обзор на 2035. В общем, их оценка будущих трендов подобна американской и европейской. Вот где отчет становится интересным, так это в месте о влиянии этих трендов на Россию. Авторы определяют несколько стратегических дилемм, с которыми столкнется страна.

Например, согласно обзору, главным приоритетом России будет «сохранить и улучшить свои позиции в мировой иерархии государств и ответственности». И достижение этого потребует «структурной реконструкции российской экономики». То есть без далеко идущих экономических реформ — или того, что авторы называют «радикальными изменениями», международное положение России почти наверняка ухудшится. Такая же точка зрения высказана в знаменитой книге Андерса Аслунда «Русский клановый капитализм».

После обсуждения экономического положения России, важно, отчет также апеллирует к ряду сложных геостратегических тем. Авторы ожидают «неизбежно долгий политический конфликт с Западом из-за роли России на постсоветском пространстве, прежде всего в определении будущего Украины и соседних территорий». В ближайшей перспективе, как отмечается, такое напряжение потребует от России повернуться к Китаю и Востоку.

То есть имеется в виду, что авторы не видят возможного решения конфликтов, которые создала Россия в своих попытках подорвать суверенитет своих непосредственных соседей. Согласно исследованию, это само собой разумеется, что Кремль будет продолжать проводить реваншистскую политику за рубежом, несмотря на очевидное негативное влияние ее агрессивного поведения на международное положение России и ее внутреннюю экономику. Так как противозаконные вторжения России в Грузию и Украину — это лишь исторические вопросы, которые пока не предусматривают решения.

А по сближению с Китаем, то это стало выраженной характеристикой внешней политики Кремля по меньшей мере с тех пор, как аннексия Россией Крыма в марте 2014 навлекла западные санкции. Уже в этом году Путин нанес визит в китайскому президенту Си Цзиньпину в Пекине, а Си встретился с Путиным в Москве и Санкт-Петербурге.

Проблема в том, как показывает отчет ИМЭМО, что тесное сотрудничество с Китаем в действительности не является тем животворным вариантом, что обеспечит России долгосрочное развитие. «На перспективу», указывают авторы, «сотрудничество с Китаем и другими Азиатско-Тихоокеанскими странами не может стать стратегической альтернативой сотрудничеству со Западом». Соответственно, авторы верят, что Кремлю следует направлять свои усилия на «работу со своей собственной повесткой дня ради вероятного активного сотрудничества» с Европой и США.

В целом вывод такой: Россия не только не модернизировалась так, как следовало бы, а и также впутала себя в региональные конфликты, спровоцировавшие кризис с теми государствами, от которых ее собственное развитие и зависит. Это подтолкнуло Россию даже больше полагаться на Китай, хотя она и понимает, что стать младшим партнером восточного соседа — это не желательный для нее путь вперед. Так или иначе, Россия должна найти способ восстановить отношения с Западом. Это не может произойти сразу же —учитывая то, что конфликт в Украине до сих пор остается актуальной проблемой — однако этот вопрос все же должен быть на долгосрочной повестке дня.

Очевидное решение этой дилеммы — признать, что конфликт в Украине был огромной стратегической ошибкой, и стремиться к его честному урегулированию — кажется, не входило в мандат исследований, подобных этому.

Вопрос, конечно, в том, сам Путин воспринимает ли это исследование серьезно, да и вообще читает ли такое. Откровенно сомневаюсь. Скорее всего, его внимание привлекают краткосрочные анализы по вопросам безопасности. И примечательно то, что именно эта почтенная полуофициальная организация с мощной поддержкой среди влиятельных членов российской элиты выдала такой отчет. Хотя его речь и часто осторожна и туманна, он является критикой целого направления внешней политики Путина.

Более того, ИМЭМО абсолютно правы: Россия создала ситуацию, в которой ее глобальные позиции могут изрядно пострадать. Продолжение конфликтов с соседями ценой собственных отношений с Западом неизбежно помешает стремлениям к экономической модернизации и развитию. А без сильной экономической базы страна не будет иметь шансов обеспечить себе важные «позиции в мировой иерархии государств и ответственности», что, кажется, очень важно для Путина.

Карл Бильдт, «Новое время»