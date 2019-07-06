Эксперт по пиротехнике: Документация на взорвавшиеся в Минске фейерверки принадлежит Минобороны РФ 6 6.07.2019, 8:38

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Фото: svaboda.org

Зона поражения осколками в 500 метров – это слишком много для праздничного салюта.

Министерство обороны Беларуси закупает пиротехнику для салютов у российской компании «Пиро-Росс». Госзакупки проходят без тендеров — из одного источника. Глава пресс-службы военного ведомства Владимир Макаров объясняет это тем, что «Пиро-Росс» — единственная организация, которая производит фейерверки, подходящие к белорусским армейским салютным установкам.

Главный технолог Чебоксарского производственного объединения имени В. И. Чапаева Владимир Гинзбург подвергает это утверждение сомнению. Он объясняет, что вся профессиональная пиротехника в России изготавливается по единой документации, утвержденной Министерством обороны. Еврорадио расспросило эксперта об особенностях производства фейерверков в России — и о том, можно ли возложить вину за взрывы, произошедшие на салюте в Минске, на российского поставщика.

- Фейерверки, которые поставляет «Пиро-Росс», он не сам разрабатывал. Это разработка другой организации. И документация на эти фейерверки принадлежит [российскому] Министерству обороны. Я, честно говоря, не знаю, сам «Пиро-Росс» их изготовил или заказал какому-нибудь другому предприятию. Так или иначе, сделано все по единым чертежам.

- Надо смотреть, какой партии были фейерверки. Какой документацией сопровождались. Должен быть формуляр на партию. Там должна быть подпись военного приемщика. Поставка ведь шла Министерству обороны, а они принимают только то, что прошло испытания соответственно конструкторской документации. То, что представительство Министерства обороны [России] испытало и поставило свою подпись. У нас это называется «военная приемка».

То, что идет на экспорт, российские военные тоже проверяют. Поэтому я думаю, что к «Пиро-Росс» претензий быть не может. Они изготовили сами или заказали у кого-то по действующей документации, изготавливали под контролем ОТК и «военной приемки». А вот с мортирами [пусковые установки салютов. — Еврорадио] вопрос сложнее. Это нужно смотреть их технический паспорт.

- Чисто технически могут ли у белорусской армии быть мортиры, к которым подходят только одни конкретные заряды?

- Нет. «Пиро-Росс» много лет делает мортиры, рассчитанные на фейерверки, которые выпускаются по утвержденной конструкторской документации. А у нас в России на фейерверки только одна утвержденная документация. Все заводы работают по ней. Мортиры изготавливаются определенного калибра. Внутренний диаметр мортиры должен соответствовать диаметру шара, который в нее закладывается. Большой шар в маленькую мортиру не засунешь, а маленький шар в большую смысла нет — он никуда не уйдет.

И они [«Пиро-Росс»] либо сами сделали, либо заказали у кого-то по этим чертежам. И соответственно, мортиры свои они разработали под конкретные эти фейерверки. И поставляют как российскому Министерству обороны, так и белорусскому.

Они очень много их делают и поставляют разным организациям, как частным, так и военным. Я думаю, там все нормально. Во всяком случае, по документам. Если фейерверки изготовлены по чертежам и под контролем военных и мортиры точно так же сделаны, то там совместимость должна быть полная.

Бывают такие случаи, когда «китаем» [китайскими фейерверками. — Еврорадио] стреляют из пластиковых мортир. Иной раз малоопытные заказчики вставляют российские фейерверки в пластиковые мортиры. Они не выдерживают. Российские фейерверки очень мощные, крепкие. Но в Беларуси был металл.

- А если бы в мортирах «Пиро-Росс» использовали фейерверки вашего производства?

- Все было бы нормально. У нас одни и те же чертежи. Но мы уже несколько лет не делаем фейерверки. Раньше делали, поставляли, но не напрямую, а через посредников.

- Женщину в Минске убило осколком почти в полукилометре от взрыва. Что можете сказать про зону безопасности?

- Пятьсот метров это очень много. Но все зависит от ветра и калибра. Зона безопасности для калибра 195 мм и 310 мм одинаковая. При ветре до 5 м/с — 250 метров, до 10 м/с — 350 метров, до 15 м/с — 450 метров. Но эта зона безопасности задана для тех условий, когда мортира находится строго вертикально. Если более 5 градусов отклонения от вертикали, то зону безопасности устанавливает изготовитель пусковой установки. Потому что часть калибров у установок «Пиро-Росс» имеет углы наклона. Правда, в основном это касается малых калибров.

Технические характеристики фейерверочного комплекса КСУ 2А85

Салютная установка КСУ 2А85 производства «Пиро-Росс» (именно такие использовались в Минске) запускает фейерверки калибра 310 мм под углом 90° а вот калибра 195 — ±80°. В Минске 3 июля был западный ветер, 4–9 м/с с порывами до 14 м/с. Зона безопасности выставлялась на 500 метров. К сожалению, этого оказалось недостаточно — после того как часть зарядов взорвалась на земле, 10 человек получили ранения. 64-летней женщине, пришедшей посмотреть салют на набережную Свислочи, металлический осколок попал в сонную артерию. Несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось.