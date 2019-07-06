закрыть
6 июля 2019, суббота, 10:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Xамское поведение Лукашенко

33
  • 6.07.2019, 8:50
  • 9,570

Диктатор так и не выразил соболезнования семье женщины, погибшей от взрыва.

В военном госпитале остаются двое пострадавших от взрыва во время салюта 3 июля, а семья погибшей на берегу Свислочи – готовится к похоронам. От хозяина торжества, которое привело к трагедии, пока ни слова, сообщает «Белсат».

Очередной салют готовят на Купалье, точно не разобравшись с ошибками предыдущего. Готовы ли белорусы к следующему шоу?

Салют – это зрелище, но по сути – оружие, показала трагедия в День Независимости. Завтра в столице похоронят погибшую в результате взрыва фейерверков женщину Наталью Николаевну. Ее муж Юрий Иванович сказал изданию «Комсомольская правда»:

«У меня было какое-то плохое предчувствие, но я тогда не связал его с женой. О том, что произошло, мне сообщили только на следующий день».

Сообщили это соответствующие службы. Но от главы государства – никаких официальных выступлений. Сочувствовал он сегодня только семьям погибших в наводнении в России.

Политолог Павел Усов:

«В демократической стране это было бы скандалом и могло бы привести к тому, что такая личность никогда в будущем не была бы выбрана президентом».

Съемки взрывов фейерверков разлетелись по социальным сетям. Мнения остаются в комментариях и в высказываниях людей.

Пока руководитель государства тянет паузу, кипит организация очередных шоу, финальной частью которых должен стать салют. Ближайший – на Купалье в родной Лукашенко Александрии.

«По нормальной логике, следовало бы по крайней мере на некоторое время прекратить все салюты, пока не проведется следствие и не удастся до конца понять, в чем причина», – говорит политолог Валерий Карбалевич.

Белорусы просят государство остановиться и изменить отношение к подготовке и проведению парадов и республиканских праздников. В соцсетях подписывают петицию.

Белорусские чиновники, министерства обороны и службы безопасности на себя ответственности не взяли.

В результате взрыва на земле трех установок с фейерверками были также раненые. Двое из девяти остаются за воротами главного военного госпиталя страны. Пока не знаем, получат ли все пострадавшие государственную компенсацию.


популярное за неделю

Мнение

Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев