Xамское поведение Лукашенко 33 6.07.2019, 8:50

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Диктатор так и не выразил соболезнования семье женщины, погибшей от взрыва.

В военном госпитале остаются двое пострадавших от взрыва во время салюта 3 июля, а семья погибшей на берегу Свислочи – готовится к похоронам. От хозяина торжества, которое привело к трагедии, пока ни слова, сообщает «Белсат».

Очередной салют готовят на Купалье, точно не разобравшись с ошибками предыдущего. Готовы ли белорусы к следующему шоу?

Салют – это зрелище, но по сути – оружие, показала трагедия в День Независимости. Завтра в столице похоронят погибшую в результате взрыва фейерверков женщину Наталью Николаевну. Ее муж Юрий Иванович сказал изданию «Комсомольская правда»:

«У меня было какое-то плохое предчувствие, но я тогда не связал его с женой. О том, что произошло, мне сообщили только на следующий день».

Сообщили это соответствующие службы. Но от главы государства – никаких официальных выступлений. Сочувствовал он сегодня только семьям погибших в наводнении в России.

Политолог Павел Усов:

«В демократической стране это было бы скандалом и могло бы привести к тому, что такая личность никогда в будущем не была бы выбрана президентом».

Съемки взрывов фейерверков разлетелись по социальным сетям. Мнения остаются в комментариях и в высказываниях людей.

Пока руководитель государства тянет паузу, кипит организация очередных шоу, финальной частью которых должен стать салют. Ближайший – на Купалье в родной Лукашенко Александрии.

«По нормальной логике, следовало бы по крайней мере на некоторое время прекратить все салюты, пока не проведется следствие и не удастся до конца понять, в чем причина», – говорит политолог Валерий Карбалевич.

Белорусы просят государство остановиться и изменить отношение к подготовке и проведению парадов и республиканских праздников. В соцсетях подписывают петицию.

Белорусские чиновники, министерства обороны и службы безопасности на себя ответственности не взяли.

В результате взрыва на земле трех установок с фейерверками были также раненые. Двое из девяти остаются за воротами главного военного госпиталя страны. Пока не знаем, получат ли все пострадавшие государственную компенсацию.