Лукашенко в очередной раз лукавит 1 6.07.2019, 9:46

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К чему приводят военные игры диктатора.

Празднование «дня независимости» в Беларуси закончилось гибелью человека. Это событие многократно усилило критику нынешней военизированной политики белорусских властей. Эксперты говорят о низком авторитете белорусской армии, непрестижности службы и негативных последствиях ужесточения призывного законодательства, пишет ng.ru.

В четверг Следственный комитет Беларуси подтвердил, что «3 июля в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий», в результате чего один человек погиб, не менее 10 – пострадали, повреждены близстоящие здания. По факту «нарушения правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих» возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны Беларуси заявило, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в России, а предположительной причиной подрывов стали некачественные заряды. Согласно сообщению, подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют.

Смерть человека, десяток пострадавших – сами по себе события из ряда вон выходящие и дающие повод для критики властей. Общественный негатив усиливается тем, что на протяжении последних двух недель в Беларуси активно росла антивоенная риторика. Традиционный и ежегодный повод для нее – проведение военных парадов в День независимости. Оппозиция и активная общественность возмущены тем, что на «бряцание» оружием тратятся огромные деньги в то время, когда у госпредприятий нет средств на выплату зарплат, а бюджету не хватает на выплату пенсий. В этом году, как и в предыдущие, эксперты подчеркивают, что хвастаться-то Беларуси нечем. «Накануне официальные СМИ вещали, что парад откроется пролетом «современных боевых самолетов и вертолетов». Но зрители увидели все те же штурмовики Су-25, истребители МиГ-29, военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26, вертолеты Ми-8МТВ5 и Ми-24 – то есть набор советских еще машин», – пишет политический обозреватель Александр Класковский. «К тому же и этот авиапарк стремительно приходит в негодность», – подчеркивает эксперт. По имеющимся данным, в конце 2001 года в ВВС и войсках ПВО Беларуси числилось 266 боевых самолетов, а к началу 2016 года их стало лишь 85.

К какой такой войне готовится власть, пытаясь демонстрировать свою «военную мощь», задаются вопросом эксперты. Актуальность этого вопроса подтвердили последние изменения белорусского призывного законодательства. В конце июня белорусский «парламент» принял проект закона «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства». В нем два основных изменения. Во-первых, отсрочку от армии можно будет получить только один раз. Окончив вуз, призывник обязан будет уйти служить, и никакая магистратура или аспирантура не способны ему в этом помешать. Во-вторых, у призывников исчезает такая причина неявки в военкомат, как «не получил повестку». Они будут считаться «уклонистами», не будут иметь права работать в силовых ведомствах и госорганах, а также выезжать за границу. Уточним, что согласно прежним законодательным нормам окончившие вуз молодые люди, не имеющие веских причин для того, чтобы не идти в армию, должны были отслужить один год. Призывники без высшего образования – 18 месяцев. Уважительной причиной было поступление в магистратуру и аспирантуру. Многие молодые люди учились и работали за границей, соответственно не получали повестки, поэтому могли «откосить» таким образом от армии.

Эти нововведения касаются большого количества населения и вызвали массовое недовольство. Граждане беспокоятся за своих сыновей, эксперты говорят о негативных последствиях для страны в целом. Эксперт Исследовательского центра Инстиута приватизации и менеджмента Наталья Щербина напоминает о том, что служба в армии уже и так не засчитывается в страховой стаж для начисления пенсии, а сейчас она способна ломать карьеры и судьбы молодым людям. По ее мнению, в перспективе это способно привести к оттоку из страны самых активных и талантливых.

Лукашенко, поздравляя население с «днем независимости», даже прореагировал на возмущение в социальных сетях. Он заявил, что ужесточение призывного законодательства необходимо для защиты суверенитета и независимости страны. «Я вас предупреждал, что суверенитет и независимость – это самые дорогие вещи, они очень дорого стоят, и не только в денежном выражении», – заявил правитель. При этом он не дал четкого ответа на вопрос, от кого их нужно защищать. Однако из его слов следовало, что для защиты можно попроситься под крыло НАТО или России. Правда, чтобы защитником выступила Россия, нужно вступить в ее состав.

Впрочем, эксперты утверждают, что Лукашенко в очередной раз лукавит. Александр Класковский назвал озвученную правителем альтернативу «ложной». «Если представить, что мы обращаемся за помощью к Североатлантическому альянсу, то с какой стороны подразумевается агрессия?» – задался он риторическим вопросом. По его мнению, НАТО упомянуто для красного словца. «Стоит Минску заикнуться на эту тему – и вот тогда уж танки Путина точно будут тут», – считает эксперт. «Почему это для того, чтобы Россия защитила, надо в нее вступать? Разве мы не военные союзники?» – обращает он внимание еще на одну нестыковку в рассуждениях Лукашенко.

Местные аналитики сходятся во мнении, что все действия белорусских властей не более чем «военные игры». Отразить реальную угрозу белорусская армия сама едва ли сможет при ее нынешнем состоянии и уровне технической оснащенности.