Десятки тысяч белорусов забрали свои вклады в банках 3 6.07.2019, 9:59

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Опубликована интересная статистика.

Иностранцы доверяют белорусскому рублю больше, чем наши сограждане. Таковы выводы из свежего исследования рынка депозитов населения, пишет banki24.by.

На днях Нацбанк Беларуси опубликовал исследование рынка срочных депозитов физлиц по итогам первого квартала 2019 года.

В исследовании приняли участие 23 банка из 24, так как у ТК Банка временно отозвана лицензия на привлечение вкладов физлиц. В срочные депозиты регулятор не включает на остатки по счетам до востребования.

Типичный пример таких счетов — зарплатные карт-счета белорусов. Первое, что можно отметить — сильнейшая концентрация срочных вкладов населения в разрезе отдельных банков.

На 1 апреля 2019 года доля Беларусбанка на рынке составила 47,6%, Белагропромбанка — 17,4%. Таким образом, лишь 2 крупнейших госбанка определили почти 2/3 рынка срочных депозитов населения.

Среди прочих банков доли рынка распределились в следующем порядке: Банк БелВЭБ — 6,4%, Белинвестбанк — 4,5%, БПС-Сбербанк — 4,4% и Приорбанк — 3,2%. Три банка из списка «второго эшелона» относятся к банкам с иностранным капиталом, а один — к госбанкам.

На 17 неназванных банков пришлось около 16,5% депозитов белорусов.

Срочные вклады в белорусских банках держат как резиденты нашей страны, так и нерезиденты. На 1 апреля 2019-го доля резидентов составила 97,9% (17,21 млрд BYN в эквиваленте), нерезидентов — 2,1% (0,37 млрд BYN).

При этом с начала года объем вкладов у резидентов вырос на 0,8%, а у нерезидентов — упал на 3,2%. К 1 апреля резиденты хранили 75,7% вкладов в иностранной валюте и только 24,3% — в белорусских рублях.

Нерезиденты были более «патриотичны»: 71,8% срочных вкладов лежало в валюте и 28,2% — в белорусских рублях. Разница в подходах между нерезидентами и резидентами весьма характерна, так как в последнее время белорусские рубли обеспечивали более высокую доходность по депозитам, чем вклады в валюте.

Впрочем, это уже понимают и резиденты: в 2019 году сумма их депозитов в белорусских рублях увеличилась на 5,5%, тогда как объем валютных снизился на 0,6%. Вкладчики-нерезиденты в целом были побогаче белорусов. Средняя сумма рублевого депозита у резидентов составила 4,51 тыс. BYN, валютного — 6,61 тыс. USD, а у нерезидентов — 16,17 тыс. BYN и 14,46 тыс. USD соответственно.

Особенность первой четверти 2019 года — существенное сокращение числа счетов, открытых вкладчиками. Количество счетов в системе упало на более чем на 156 тысяч. В относительном выражении сумма счетов сократилась на 7,7% до 1 869 тыс. В прошлые годы за январь—март не было такой просадки по числу счетов.

Сравните: за 3 месяца 2018-го количество счетов уменьшилось на 1,8%, за первый квартал 2017-го — на 3%, а в 2016-м даже выросло на 0,04%.