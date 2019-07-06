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В Молодечно пациент убил водителя «скорой»

  • 6.07.2019, 10:32
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Этот произошло утром 5 июля.

Утром 5 июля в Молодечно погиб водитель скорой Сергей Ш., сообщает nn.by.

Известно, что скорая выезжала к мужчине с эпилептическим припадком. После пациента доставили в больницу №2.

Но он не захотел выходить из машины. Начал сопротивляться.

Тогда водитель решил помочь докторам.

«На просьбу выйти из машины водитель получил удар, — рассказала «Наша Ниве» Елена, племянница погибшего. — Как так получилось, что он погиб, я не знаю. Заключения о смерти пока нет».

Женщина сообщила, что пациента задержала милиция. Был тот пациент пьян, сознательно ударил водителя или случайно — выясняется.

Теперь пациент под стражей.


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