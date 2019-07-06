Чем занимается секретная часть, к которой был приписан экипаж «Лошарика»? 6.07.2019, 11:35

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фОто: kp.ru

Почти три десятка ее офицеров, не участвуя в боевых действиях, получили звания героев CCCР и РФ.

Через двое суток после гибели 14 подводников в Баренцевом море Минобороны опубликовало их имена и назвало официальную причину трагедии: возгорание в аккумуляторном отсеке «научно-исследовательского глубоководного аппарата» АС‑31. Но начали военные с того, что сутки молчали о произошедшем. И мы можем никогда не узнать, ради чего погибли лучшие из офицеров Военно-морского флота. Почему «научно-исследовательский глубоководный аппарат» оказался в это время в этом месте, пишет «Новая газета».

За прутья оконной решетки у входа в воинскую часть № 45707 в Петергофе воткнуты две гвоздички. Рядом стоят жилые дома, в ларьке торгуют абрикосами и вишней, но мало кто даже в самом Петергофе знает, что происходит за забором этой части. Она сверхсекретная. Все 14 офицеров, погибших 1 июля в Баренцевом море, были приписаны к в/ч 45707.

Самым старшим был Герой России и кавалер трех орденов Мужества 57-летний Николай Филин.

— Дед был… Он был самым добрым, самым добрейшим человеком, — сказал о нем «Новой» внук Никита. — Во всем мире. На нем держалась вся наша семья.

В центре в военной форме — Герой Росии подводник Николай Филин. Он был самым старшим в экипаже на подлодке «Лошарик». Погиб 1 июля

Фото: соцсети

В центре в военной форме — Герой Росии подводник Николай Филин. Он был самым старшим в экипаже на подлодке «Лошарик». Погиб 1 июля. Фото: соцсети

В последний раз Никита видел деда за неделю до того, как узнал о его гибели. Ничего необычного, по ощущениям внука, тогда не происходило.

— Он был спокойный, радостный. Как всегда, попрощался и сказал, что скоро увидимся. Сколько я помню его — он всегда ездил в такие командировки…

Николай Филин окончил в 1984 году факультет ядерных энергетических установок Высшего военно-морского училища имени Дзержинского. После этого служил на Северном флоте в дивизии атомных подводных лодок. А с 1987-го занимался глубоководными исследованиями как офицер в/ч 45707. Год назад, 27 июня 2018-го, после очередной командировки получил звезду Героя России.

Вторым Героем России на АС‑31 был командир лодки, капитан 1 ранга Денис Долонский. Ему было 46 лет, у него остались супруга и двое сыновей. Выпускник Высшего военно-морского училища подводного плавания, он занимался глубоководными исследованиями в Арктике и Антарктике.

За них был награжден не только звездой Героя, но орденом Мужества, орденами «За военные заслуги» и «За морские заслуги», медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

У капитана 1 ранга Владимира Абанкина, награжденного за командировки орденом Мужества и медалями «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней и медалью Ушакова, в Пушкине под Питером остались жена и две дочки.

Денис Опарин, 40-летний капитан 1 ранга и кавалер ордена Мужества, был потомственным подводником. Его отец, командир в/ч 45707, Герой России Александр Опарин.

Сергей Данильченко из родного Брянска когда-то уехал на Дальний Восток, чтобы стать подводником, в 36 лет он уже стал капитаном 1 ранга. В Петербурге его ждали жена и дочка. Капитан 1 ранга Андрей Воскресенский в 47 лет был кавалером трех орденов Мужества. Как и его сослуживец, капитан 1 ранга Константин Сомов, у которого тоже остались жена и дочь. Константин Сомов за одну из командировок получил орден Мужества. Как и капитан 2 ранга Александр Авдонин, у которого остались двое детей.

Виктора Кузьмина, 33-летнего капитана 3 ранга, дома ждали жена и двое сыновей. Он тоже был потомственным подводником. Его отец, вице-адмирал, Герой России Сергей Кузьмин, командовал атомной подлодкой Б‑414. Владимир Сухиничев, 34-летний капитан 3 ранга, и 29-летний капитан-лейтенант Михаил Дубков — земляки из дальневосточного Вилючинска. У 37-летнего капитана 2 ранга Дмитрия Соловьева остался сын, они с женой ждали второго ребенка.

Вместе с ними погиб еще один человек, который теоретически, как рассказали «Новой» моряки, мог покинуть опасный отсек, потому что не был подводником. Это 43-летний подполковник медицинской службы, выпускник Военно-медицинской академии Александр Васильев. В Петербурге остались жена и трое детей.

— Это были лучшие из лучших — и как офицеры, и просто по-человечески, — сказал в разговоре с «Новой» Герой России, гидронавт-испытатель, капитан 1 ранга Михаил Кузьмичев. Из всех их сослуживцев по в/ч 45707 он оказался самым многословным. Но то, что мы знаем о самой войсковой части, доказывает: туда действительно попадали лучшие из лучших.

Элита элит

Фотографии погибших на подлодке «Лошарик» офицеров-подводников

Фотографии погибших на подлодке «Лошарик» офицеров-подводников

Официальная информация о в/ч 45707 исчерпывается короткой историей создания и списком командиров из четырех имен. Пройти на территорию невозможно. Но в одном месте забор вдруг прерывается — там есть калитка. За ней — табличка: «Музей в/ч 45707». И хотя рассказывает этот музей, на самом деле, совсем о другом учреждении — Высшем командном училище имени Кирова, но о сверхсекретной части тоже можно кое-что узнать.

Высшее общевойсковое командное училище имени Кирова находилось на этом месте в Петродворце с 1918 по 1999 год. Потом его ликвидировали в рамках реорганизации военных вузов. На его место переехала в/ч 45707. Прежде она базировалась в центре Ленинграда, на проспекте Римского-Корсакова.

Сформирована в/ч 45707 была в 1976 году. Когда ее создавали, за образец брали отряд космонавтов. То есть это не просто войсковая часть, а что-то вроде Звездного городка, только для подводников. Здесь они должны были проходить подготовку для работы на глубине в несколько тысяч метров. Планировалось создание специального глубоководного аппарата, и надо было выучить гидронавтов, способных его эксплуатировать.

— Конкурс сюда огромный, как в космонавты, — сказал «Новой» пожилой смотритель музея. — А принимают пять, максимум десять человек в год. Это лучшие из лучших, элита элит.

За 43 года существования части 27 ее преподавателей и выпускников получили звания Героев Советского Союза и России. Причем не за участие в боевых действиях.

Из отдельных упоминаний в открытых источниках можно узнать, что, например, в 2016 году экипаж в составе гидронавтов в/ч 45707 Юрия Курганова, Михаила Кузьмичева и Дмитрия Боева проводил исследования продолжительностью 10 часов на глубине 6180 метров в центральной части Атлантического океана.

Для исследований такого рода в Советском Союзе были разработаны специальные глубоководные аппараты АС‑12. В просторечье их называют «лошариками» — за то, что под обычным цилиндрическим корпусом прячется «ожерелье» отсеков-шаров.

Макет подводной лодки, под брюхом которой — атомная глубоководная станция «Лошарик»

«Лошарик»

Об истории создания, конструкции и назначении «лошариков» рассказал «Новой» инженер, попросивший не называть его имени. Поэтому мы просто повторим его объяснения.

Создание глубоководных аппаратов в СССР началось еще в 1960-е годы. Назвали их глубоководными станциями, хотя фактически это была атомная подводная лодка, только маленькая. Она передвигается в море в сопровождении «материнской» подлодки-носителя. При этом способна погружаться на глубину 6 тысяч метров и даже вроде бы больше. Точные данные неизвестны.

Смысл в том, что цилиндрический прочный корпус обычной лодки не может выдержать давление на такой глубине. Поэтому была разработана особая конструкция из шарообразных секций, соединенных между собой и «завернутых» уже в цилиндр. Такие аппараты делают небольшими, во‑первых, исходя из их задач, а во‑вторых, из-за дороговизны сплавов, которые позволяют выдерживать давление на таких глубинах.

Вооружения на такие лодки не ставят. На тех глубинах, где они ходят, воевать просто не с кем.

С помощью таких лодок можно проводить исследования в интересах, например, Росгеологии. Тем не менее эксплуатирует их воинская часть, подчиненная Минобороны. «Лошарик» может провести исследования на Арктическом шельфе. Может исследовать состояние глубоководного трубопровода. Или, скажем, кабеля, проложенного по дну Атлантики.

На глубине, где может залечь такой аппарат, он незаметен для подводных лодок противника. Зато он может вести наблюдение с глубины.

АС‑31, на котором 1 июля погибли подводники, это третье поколение станции. Он существует, по словам нашего собеседника, в единственном экземпляре. Аппараты предыдущих поколений носили названия «Палтус» и «Кашалот». В 1988 году началось строительство АС‑31, но в 1990-е финансирование было заморожено. В начале 2000-х работы возобновились, в 2003-м станция была спущена на воду.

Какие цели были у подлодки во время последней экспедиции — никто нам не расскажет.

Все, что связано с «лошариками», сверхсекретно. Но обратите внимание: в отсеке вместе с офицерами был гражданский специалист.

Это, по мнению собеседника «Новой», означает, что экипаж проводил какие-то испытания. Ради каких именно испытаний погибли в Баренцевом море 14 офицеров? Этого Минобороны, конечно, не скажет.