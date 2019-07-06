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В Брестской области мужчина после задержания покончил с собой в милицейском «ГАЗе»

  • 6.07.2019, 12:59
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Мужчине было 33 года.

Ночью 6 июля кобринские милиционеры по вызову приехали на семейный скандал в деревню Стригово. Задержанный скандалист покончил с собой прямо в машине милиции, сообщает МВД.

33-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за семейные скандалы, был задержан и помещен в отсек для задержанных служебного автомобиля «ГАЗ» милиции. Там он совершил суицид.

Милиционеры и медики скорой пытались его реанимировать, но мужчина умер.

СК проводит проверку.

Напомним, подобный случай произошел 29 ноября прошлого года в Несвижском районе: там в милицейской машине нашли повешенным 48-летнего мужчину. Он тоже совершил суицид в специально оборудованном отсеке служебного УАЗ «Патриот», где его перевозили в управление за административное правонарушение.

Родственники в суицид не верили, но в возбуждении уголовного дела им отказали.


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