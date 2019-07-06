Организатор салютов на родине Лукашенко: Российскую пиротехнику не закупаем 10 лет 4 6.07.2019, 12:52

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Почему тогда во время салюта в Минске пренебрегли безопасностью?

Компания ООО «Кальвин» отвечает за пиротехническое шоу в Александрии все 10 лет, что проводят праздник.

Директор предприятия Константин Морозов рассказал tut.by об организации фейерверков и о том, почему пострадали люди на салюте 3 июля.

Стволы для зарядов на Купалье в Александрии будут использовать пластиковые и алюминиевые. Стальные, какие были у военных в Минске 3 июля, компания не использует уже лет десять, говорит Константин Морозов:

— Почему? Ну вы же видели, чем это может закончиться. Вопрос безопасности в первую очередь. Во вторую — вес: стальные стволы тяжелые, их используют в основном на машинах.

По словам Морозова, он «стреляет уже лет двадцать пять». И знает, что сталь со временем получает дефекты: под воздействием давления стволы могут деформироваться, на них появляются микротрещины. Потому, по его словам, во всем мире для запуска фейерверка давно используют пластиковые, бумажные, алюминиевые мортиры. По словам Морозова, стальные все еще используют только в России и Беларуси — по крайней мере он, профессионал, больше нигде таких не видел.

Вся пиротехника ООО «Кальвин» сертифицирована и получила аттестацию в Институте порошковой металлургии, заверил директор. Импортируют ее из Евросоюза. Российскую пиротехнику компания не закупает уже также около 10 лет. По словам Морозова, потому что «произошла экспансия дешевых китайских изделий, и российские производители не выдержали конкуренции». Сейчас, правда, ситуация меняется, говорит Константин Евгеньевич, и с Китаем в этой сфере уже начинают конкурировать и Россия, и Сербия, и Италия с Испанией.

«Виноваты ли изделия, операторы, которые их заряжали, или дождь — разберутся»

Компания работала в том числе на закрытии Европейских игр в Минске, когда фейерверк запускали с крыши — и над головами глав государств тоже. «Кальвин» отвечала за пиротехнику и на День независимости в Минске 3 июля. Компания «стреляла» буквально в 800 метрах от военных — напротив гостиницы «Беларусь» — «делала фон» основному салюту.

— Субъективно мое мнение: в том, что пострадали люди, виноваты именно мортиры, а именно то, что они стальные, — считает Константин Морозов. — Произошел принцип гранаты — люди получили повреждения из-за разлета металлических осколков мортиры. Были бы пластик, алюминий, радиус разлета составил бы метров сто — такое заключение по крайней мере дали на нашу пиротехнику. Что касается причин, почему изделия сработали внештатно, в стволе, то в этом должны разобраться специалисты. Виноваты ли в этом сами изделия, операторы, которые их заряжали, или дождь, ведь влага могла попасть в мортиры и сработать как пробка, то есть закупорить их — в этом должны разобраться. Ливень накатывал раз пять в тот день, мы, например, накрывали наши пусковые установки пленкой. Защищали ли свою пиротехнику от атмосферных осадков военные, я не знаю.

Морозов говорит, что «Кальвин» как гражданских пиротехников проверяют тщательно. Так было и 3 июля. По его словам, весь день с ними работали инспекторы: МЧС, Госпромнадзор, МВД, силовики:

— У нас, гражданских частников, контролирующих и охраняющих сотрудников было раз в 5 больше, чем нас самих. Может, стоило хотя бы половину из них отправить за 800 метров проверить, все ли в порядке?