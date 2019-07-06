Какая беда настигла детище Лукашенко 1 6.07.2019, 13:51

1,890

С каждым месяцем властям будет все сложнее держаться за казенные предприятия.

2 июля министр экономики Дмитрий Крутой назвал машиностроение одной из причин провала показателя по ВВП. Проанализируем, что на самом деле происходит в этой отрасли, пишет banki24.by.

По итогам мая экономика Беларуси сократилась на 0,6%. Снижение ВВП произошло впервые с августа 2018 года, когда страна собрала плохой урожай зерновых.

Главный отрицательный вклад в динамику ВВП Беларуси внесла обрабатывающая промышленность. Промышленное производство в мае упало к 2018 году на 3,3%.

Сокращение выпуска в промышленности произошло впервые за 32 месяца. Самая большая просадка случилась в двух отраслях — нефтепереработке (минус 14,7%) и машиностроении (минус 13,6%).

Проблемы Нафтана и Мозырского НРЗ вызваны внешней причиной — загрязнением нефтепровода из России. А вот в машиностроении все не так просто.

За 5 месяцев по виду деятельности «производство машин и оборудования» было произведено продукции на 3,038 млрд BYN.

По сравнению с 2018-м выпуск снизился на 5,2% — худший показатель в промышленности, если не считать нефтепереработку. На 1 июня машиностроение лидировало в антирейтинге по сумме складских запасов.

Отрасль накопила на складах готовую продукцию на 934,4 млн BYN — свыше 18% всех запасов промышленности. Складские запасы в машиностроении к 1 июня 2019 года составляли 166,7% от среднемесячного объема производства против 119,2% годом ранее.

В общем, картинка та еще: падение выпуска вкупе с ростом складских запасов. Выручка машиностроения за январь—апрель 2019-го увеличилась всего на 1,1% в номинальном выражении.

Это значит, что с поправкой на инфляцию имело место падение выручки в отрасли. Прибыль предприятий машиностроения от реализации продукции сократилась на 11,3% — до 276,8 млн BYN. С учетом инфляционных процессов в экономике падение прибыли было еще более глубоким.

Для машиностроения в 2019 году характерны острые неплатежи за энергоресурсы (98,2% долгов просрочено). Также на 1 мая эта отрасль накопила 830 млн BYN просроченной дебиторки. Падение производства было характерно для предприятий большинства территорий.

Так, в Брестской области выпуск машиностроения упал на 11,2% до 103 млн BYN, Гомельской — на 10,6% до 336 млн BYN, Гродненской — на 5,2% до 114 млн BYN, Минской — на 0,5% до 1,176 млрд BYN и в Минске — на 14,3% до 886 млн BYN. Как видно из статистики, решающий вклад в ухудшение результатов отрасли внесли предприятия Минска и Гомельщины.

Ключевое предприятие машиностроения в столице — это Минский тракторный завод. В первом квартале 2019 года у компании значительно упала прибыль от реализации продукции, а в июне на МТЗ был уволен гендиректор. К сожалению, производственные результаты за 5 месяцев не радуют. В январе—мае минские предприятия произвели 11,5 тыс. тракторов для сельского и лесного хозяйства, что на 16,7% меньше относительно 2018 года.

Экспорт тракторов и седельных тягачей падает. За 4 месяца 2019 года столичные компании экспортировали 9,7 тыс. штук (минус 12,7% к 2018 году). Снизилась и средняя цена поставки — на 4,7% до 16,4 тыс. USD за штуку. Экспорт тракторов и седельных тягачей вошел в список позиций, по которым произошло самое заметное сокращение стоимостного объема поставок.

В масштабах Беларуси складские запасы тракторов для сельского и лесного хозяйства на 1 июня достигли 4 тыс. штук (эквивалентно 157,5% от среднемесячного объема выпуска). Валообразующие предприятия машиностроения Гомельской области входят в холдинг «Гомсельмаш».

За январь—март 2019-го выручка Гомсельмаша упала почти в 3 раза — со 102,4 до 35,1 млн BYN. В первом квартале Гомсельмаш получил убытки от реализации продукции — 7,4 млн BYN. За 3 месяца 2019 года рентабельность продаж у Гомсельмаша опустилась до минус 21,2%. Чистый убыток Гомсельмаша в январе—марте 2019-го составил 13,2 млн BYN. Гомсельмаш безуспешно хотят продать (хотя бы частично) иностранным инвесторам.

Вот только инвесторов не устраивают завышенные хотелки белорусских властей. За 5 месяцев производство уборочных машин на Гомельщине сократилось на 15,1% до 2,7 тыс. штук. В целом по стране запасы уборочных машин на 1 июня достигли 2,7 тыс. штук, что эквивалентно 265,8% от среднемесячного выпуска.

Большая часть этих запасов может стоять на складах Гомсельмаша. Обращает на себя внимание плохая тенденция в машиностроении Минской области. В мае выпуск здесь сократился на 6,3% к 2018 году. Самое известное предприятие — жодинский БЕЛАЗ. За 5 месяцев производство карьерных самосвалов на Минщине сократилось на 8,7% до 418 штук, а отдельно по маю — на 17%.

Зарплаты в Жодино по-прежнему высокие, но темпы роста как-то не внушают оптимизма — минус 4,3% к 2018 году. В мае Жодино вошло в перечень из 3 регионов с падением зарплат. Согласовывая назначение нового гендиректора на МТЗ, президент заявил, что «МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ мы загубить не можем. Это наши стратегические предприятия. Там десятки тысяч людей работают. Это наша гордость. Как без машиностроения?». Похоже, с каждым месяцем властям будет все сложнее держаться за казенные предприятия.