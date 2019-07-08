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Ежи Дудек: БАТЭ должен стать примером для нас

  • 8.07.2019, 18:51

Знаменитый польский вратарь поделился мнением о противостоянии «Пяста» и БАТЭ.

Об этом Ежи Дудек рассказал изданию przegladsportowy.pl, пишет «Трибуна».

«Пришла пора «Пясту» выступить в Лиге чемпионов. Но сегодня никто не может сказать, насколько хорошая форма у команды Форналика.

Короткий отпуск и короткий подготовительный период, что довольно необычно для футбола, не позволяют проверить себя в полную силу на фоне серьезных соперников. Только в играх с БАТЭ «Пяст» сможет узнать, хорошо ли они подготовились к сезону.

Не думаю, что у «Пяста» совсем нет шансов. Конечно, БАТЭ – самый сложный соперник в первом раунде. Они опытнее, у них сбалансированный состав, больше денег. Но в прошлом сезоне «Пяст» показа, что для них это не проблема.

Одно из преимуществ польской команды – малая известность. «Пясту» будет проще удивить БАТЭ, чем, к примеру, «Легии», которая узнаваема на международной арене.

Также хорошо, что мы играем с командой из соседней страны, где все четко продумано с точки зрения инфраструктуры. Это не похоже на матчи, например, в Молдове, где приходится играть на заднем дворе.

БАТЭ должен стать примером для нас. Этот клуб показывает, что при правильном управлении, созидании, творческом подходе можно регулярно выходить в группу Лиги чемпионов или Лиги Европы, при этом команда выступает в лиге, которая слабее польской.

Мы знаем все о белорусской команде, плюс ко всему она находится под давлением, ведь вылет в первом раунде станет для них катастрофой. Для «Пяста» же каждый последующий положительный результат будет дополнением чемпионству, – написал Дудек.


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