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Не студент, а солдат: истории парней, жизнь которых поменял «закон об отсрочках»

  • 9.07.2019, 12:35

Как новый «закон об отсрочках» изменит судьбу белорусских парней?

Бакалавр-математик, который собирается поступать в магистратуру, и кондитер, который разочаровался в профессии и собирается поступать в медицинский колледж, рассказали «Радыё Свабода» о своих опасения.

«Год не работать по специальности - это очень много» - математик Игорь Голубенков

«Опасаюсь, что даже если поступлю в магистратуру на бюджет, осенью мне придется идти на год в армию, так как одна отсрочка у меня вроде бы уже была», - говорит минчанин Игорь Голубенков.

«Универ - работа - магистратура» - этот жизненный план Игорю, вероятнее всего, придется поменять. Новый «закон об отсрочке» от службы в армии может отложить занятия наукой на ​​год.

В 17 лет Игорь Голубенков поступил на бюджет на факультет прикладной математики и информатики БГУ. На втором курсе, когда ему исполнилось 18, вызвали в военкомат. Дали отсрочку от воинской службы, чтобы закончить учебу в университете.

Бакалаврскую степень парень получил в этом году. А вместе с ней - распределение на 2 года в компанию, в которой он работает с начала четвертого курса.

Экзамены в магистратуру у Игоря через неделю. Но перспектива попасть в армию уже осенью выглядит более реалистичной, чем шансы на поступление. Их Игорь оценивает процентов в 70.

«Жаль своего времени, что будешь заниматься не тем, о чем мечтал. Год не работать по специальности - это очень много. Мой отец всегда говорил, что специалист, который не практикует, очень быстро если не теряет, то, так сказать, притупляет свою компетенцию. Я не думаю, что в армии у меня будет много времени заниматься математикой, программированием. И, возвратившись, трудно будет снова «врубиться» в учебу», - рассуждает Игорь.

С таким дипломом парню можно подумать про распиаренную Минобороны «IT-роту». Но он пока не интересовался, как туда попасть.

«Мечтаю отслужить, имея профессию фельдшера» - кондитер Михаил Кoрoнецкий

19-летний Михаил Коронецкий успел уже стать кондитером и разочароваться в своем выборе. Еще год он проучился в Университете культуры и также разочаровался. В этом году хочет осуществить свою давнюю мечту - поступить в медицинский колледж и работать на скорой помощи. Две отсрочки от службы у него уже были. Поэтому, даже если поступит в медицинский колледж, наверное на полтора года пойти в армию.

Первую профессию выбрал случайно - хотел выучиться на повара, но туда принимали только со средним образованием, а после 9-го класса можно было выучиться на кондитера. Учился на бюджете, бесплатно, и должен был отработать 1 год по распределению. Но еще во время учебы понял, что это «не его». А когда попал работать на хлебозавод, совсем разочаровался в профессии.

Чтобы избежать отработки, решил поступать в ВУЗ. Причем туда, куда «хватило баллов».

«Сдал ЦТ, получил в сумме 200 баллов, которых хватило на факультет теологии (но я атеист) и в Белорусский государственный университет культуры и искусств на факультет информационно-документных коммуникаций. Выбрал второе, название красивое, но на деле оказалось, что это бывший библиотечный факультет. Хотя некоторые предметы - культурология, белорусская литература - мне нравились. Но в конце первого семестра разочаровался, мне стало скучно...», - говорит Михаил.

19 июня парень забрал документы из Университета культуры, а через 10 дней «депутаты» приняли «закон об отсрочке». Михаил тем временем уже решил поступать в медицинский колледж.

«У меня всю жизнь был интерес к медицине. Я всегда мечтал работать на скорой помощи. Понимал, что в медуниверситет не поступлю, поэтому не стал завышать планку.

Готовиться начал, когда еще учился в Университете культуры. Сдал ЦТ гораздо лучше, чем в прошлом году. В прошлом году по белорусскому языку получил 27 баллов, в этом году - 55. Биологию сдал на 61 балл. Средний балл аттестата - 6,9. Поэтому шансы поступить у меня есть. Но с этими поправками неясно, заберут ли меня в армию. Скорее всего - да, придется идти в армию, а на учебе брать академический отпуск», - полагает Михаил.

Отслужить в армии он не против, но когда получит специальность. Ведь иначе теряет 2 года - полтора года службы закончатся только весной +2021-го, а восстановиться на учебе сможет только осенью.

«Возможно, с медицинским образованием я могу получить практику в военном госпитале и принесу больше пользы. А так, без образования - что я там буду делать? Маршировать по площади? Горевать я не буду, если заберут в армию, но жаль будет потерянного времени.

Поэтому пока ставлю цель поступить в медицинский колледж на фельдшера-акушера и все же как-то откосить от армии», - честно признается Михаил.

Узнать, кто конкретно и в каких случаях получит отсрочку, а кому откажут, в Министерстве обороны не удалось. До официального опубликования Закона комментировать что-то в министерстве отказываются.


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