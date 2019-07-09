«Фонтанка»: На «Лошарике» произошел взрыв экспериментального аккумулятора 9.07.2019, 22:37

Иллюстрационное фото

Короткое замыкание привело к его мгновенной разрядке и взрыву или серии взрывов.

Пожар на российском подводном аппарате АС-31 "Лошарик" в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва экспериментального литиево-ионного аккумулятора. Короткое замыкание привело к его мгновенной разрядке и взрыву или серии взрывов. Раньше такие батареи, вероятно, не ставились на атомные подводные лодки. Об этом пишет издание "Фонтанка", информацию о возможных причинах катастрофы журналистам сообщили пять независимых друг от друга источников.

По данным издания, замыкание и последующий взрыв батареи произошел во время стыковки "Лошарика" к атомной подводной лодке-носителю БС-136 "Оренбург". Выжившие члены экипажа задраили центральный отсек, завершили стыковку, заглушили ядерный реактор на борту "Лошарика" и эвакуировались. Опасаясь дальнейших взрывов и распространения огня на носитель, экипаж материнской лодки затопил аппарат вместе с оставшимися в пострадавшем отсеке людьми.

По данным издания, российский атомный подводный флот пока не использует литий-ионные аккумуляторы. Эта технология, широко распространенная в бытовом применении, пока что остается сверхсовременной для подводного флота во всем мире, — отмечал в октябре 2018 года Центр анализа стратегий и технологий. По информации журналистов, литиевая батарея появилась на "Лошарике" не раньше, чем после ремонта в 2012 году.

Пожар на подводном аппарате в Баренцевом море произошел 1 июля. Основной версией случившегося в Министерстве обороны назвали возгорание в аккумуляторном отсеке. Погибли 14 старших офицеров, все они были награждены посмертно, двое — званиями Героя России.

9 июля РБК сообщало со ссылкой на источники, что комиссия по расследованию рассматривает три версии случившегося — короткое замыкание, столкновение с внешним объектом и диверсию.

Минобороны не называет аппарат, на борту которого случилась катастрофа, в Кремле информацию об этом назвали "абсолютно секретной". Согласно многочисленным источникам, это была глубоководная атомная подводная лодка АС-31, известная как "Лошарик". До катастрофы в широком распространении было только одно изображение этого объекта, спущенного на воду в 2003 году. Радио Свобода обнаружило еще несколько фотографий.