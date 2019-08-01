Белоруска установила междунароный рекорд в тайландском боксе 3 1.08.2019, 20:51

Алена Лешкевич

Алена Лешкевич стала чемпионкой мира по таиландскому боксу четвертый раз кряду.

С 19 по 30 июля в Таиланде проходил чемпионат мира по таиландскому боксу, в рамках которого белорусские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряных и четыре бронзовых медалей, передает pressball.by.

Воспитанница Заслуженных тренеров Михаила Степанова и Александра Григорова Алена Лешкевич в четвертый раз подряд стала чемпионкой мира, что стало рекордом Международной федерации таиландского бокса. Алена ранее трижды покоряла чемпионаты мира — в Швеции в 2016 году, в Минске в 2017-м, в Мексике в Канкуне в 2018-м.

В первом бою белоруска победила спортсменку из Гонконга, во втором была сильнее американки, в третьем бою одолела россиянку, а в финале победила финку.