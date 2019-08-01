закрыть
1 августа 2019, четверг, 21:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Белоруска установила междунароный рекорд в тайландском боксе

3
  • 1.08.2019, 20:51
Алена Лешкевич

Алена Лешкевич стала чемпионкой мира по таиландскому боксу четвертый раз кряду.

С 19 по 30 июля в Таиланде проходил чемпионат мира по таиландскому боксу, в рамках которого белорусские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряных и четыре бронзовых медалей, передает pressball.by.

Воспитанница Заслуженных тренеров Михаила Степанова и Александра Григорова Алена Лешкевич в четвертый раз подряд стала чемпионкой мира, что стало рекордом Международной федерации таиландского бокса. Алена ранее трижды покоряла чемпионаты мира — в Швеции в 2016 году, в Минске в 2017-м, в Мексике в Канкуне в 2018-м.

В первом бою белоруска победила спортсменку из Гонконга, во втором была сильнее американки, в третьем бою одолела россиянку, а в финале победила финку.


популярное за неделю

Мнение

Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович
Дикая страна Путина
Дикая страна Путина Юрий Бутусов
Руководящее кресло в режиме зависания
Руководящее кресло в режиме зависания Владимир Халип
Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич