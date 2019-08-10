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Reuters: На полигоне в России мог взорваться двигатель на ядерной тяге

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  • 10.08.2019, 9:04
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Reuters: На полигоне в России мог взорваться двигатель на ядерной тяге

Заключения основываются на изучении спутниковых фотографий.

Авария на военном полигоне в Архангельской области 8 августа, при которой погибли сотрудники «Росатома» и Минобороны, могла произойти в результате взрыва ракетного двигателя с использованием ядерного топлива. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на американских экспертов, пишет Радио Свобода.

По словам этих экспертов, авария произошла скорей всего при испытаниях крылатой ракеты с ядерной установкой о которой упоминал президент России Владимир Путин в прошлом году. Россия называет ракету 9М730 "Буревестник", НАТО обозначает её как SSC-X-9 Skyfall.

Министерство обороны России сообщило, что в четверг погибли два человека и шесть получили ранения в результате взрыва так называемого жидкостного ракетного двигателя. Минобороны заявило, что при аварии не произошло выброса опасных веществ. «Росатом» сообщил о гибели пяти своих сотрудников.

По словам цитируемого Reuters Анкита Панды из Федерации американских ученых, ракетные двигатели на жидком топливе не выделяют радиации. Однако на муниципальном сайте города Северодвинска рядом с которым находится полигон, было обнародовано заявление, сообщает Reuters, в котором говорилось, что в полдень в четверг был зафиксирован «кратковременный» всплеск фоновой радиации. В пятницу заявление пропало с сайта.

Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери заявил в интервью Reuters, что скорей всего произошел несчастный случай во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой. Заключения Льюиса и его сотрудников основываются на изучении спутниковых фотографий полигона и косвенных данных. Льюис и его команда также изучили сигналы автоматической системы идентификации (AIS) с судов, расположенных у побережья в день взрыва. Они идентифицировали одно из судов как теплоход «Серебрянка». Он предназначендля сбора и хранения жидких радиоактивных отходов.

По словам Льюиса, для испытаний ракет с обычным двигателем не требуется присутствия этого судна. Более того, отмечает Льюис, сигналы AIS показали, что Серебрянка была расположена в «зоне отчуждения», установленной у побережья за месяц до испытания, чтобы не допустить туда чужие суда.


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