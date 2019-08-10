В РФ заявили о «снятии вопросов» по интеграции с Беларусью

В РФ заявили о «снятии вопросов» по интеграции с Беларусью47
- 10.08.2019, 9:27
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В течение месяца должна состояться встреча премьеров двух стран.
Власти России и Беларуси устранили принципиальные разногласия и достигли договоренностей в вопросе интеграции в «союзное государство», заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.
По его словам, в течение месяца должна состояться встреча премьеров двух стран, на которой сформируют финальный вариант договоренностей, которых президенты стран достигли на встрече, прошедшей в Санкт-Петербурге в июле.
«Сейчас все принципиальные разногласия практически сняты. Все договоренности достигнуты, теперь предстоит очень большая работа», — сказал Орешкин.
После финализации процесса согласования большие группы специалистов с российской и белорусской стороны будут вести непростую работу, связанную с гармонизацией законодательства, добавил российский министр.
Интеграция в рамках «союзного государства» предполагает более глубокое и широкое сотрудничество, нежели то, которое сейчас действует в рамках Евразийского экономического союза.