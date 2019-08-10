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В РФ заявили о «снятии вопросов» по интеграции с Беларусью

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  • 10.08.2019, 9:27
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В РФ заявили о «снятии вопросов» по интеграции с Беларусью

В течение месяца должна состояться встреча премьеров двух стран.

Власти России и Беларуси устранили принципиальные разногласия и достигли договоренностей в вопросе интеграции в «союзное государство», заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.

По его словам, в течение месяца должна состояться встреча премьеров двух стран, на которой сформируют финальный вариант договоренностей, которых президенты стран достигли на встрече, прошедшей в Санкт-Петербурге в июле.

«Сейчас все принципиальные разногласия практически сняты. Все договоренности достигнуты, теперь предстоит очень большая работа», — сказал Орешкин.

После финализации процесса согласования большие группы специалистов с российской и белорусской стороны будут вести непростую работу, связанную с гармонизацией законодательства, добавил российский министр.

Интеграция в рамках «союзного государства» предполагает более глубокое и широкое сотрудничество, нежели то, которое сейчас действует в рамках Евразийского экономического союза.


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